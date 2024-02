Fotógrafa morta em Parauapebas: Polícia apreende veículo envolvido no atropelamento

As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Parauapebas, no sudeste do Pará, sobre o acidente do último domingo (28), que tirou a vida da fotógrafa Lidiane Alves Lima da Silva – a Anny Salvatore – tiveram um avanço na manhã desta sexta-feira (2), com a apreensão do carro e a identificação do condutor do veículo envolvido no acidente. O nome dele não foi revelado, e a polícia não forneceu detalhes sobre quando o homem deverá se apresentar às autoridades.

O delegado Melquisedeque Ribeiro, que está à frente das investigações, declarou à reportagem do Correio de Carajás que a esposa do motorista e uma amiga do casal se apresentaram na manhã desta sexta à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

Elas declararam à polícia que o veículo não seguia pela via em alta velocidade, de forma que nenhum deles notou o momento em que a motocicleta pilotada por Anny foi tocada pelo carro e, por isso, seguiram a viagem normalmente.

O delegado também afirmou que as imagens da câmera de segurança mostram que o condutor aparentemente não seguia, de fato, em alta velocidade, mas isso será esclarecido com as investigações, que também vão analisar a parte do carro que tocou na moto de Anny.