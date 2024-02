Fotógrafa morre após ser atropelada por carro, em Parauapebas

A fotógrafa e estudante de pedagogia, Anny Salvatore, de 38 anos, morreu na quarta-feira (31/01) pois não resistiu às complicações decorrentes de um atropelamento que ocorreu no último domingo (28/01), no bairro Jardim Canadá, em Parauapebas. A jovem estava em uma motocicleta quando foi atingida por uma carro, cujo motorista foi embora do local sem prestar socorro.

Conforme os relatos, tudo ocorreu por volta de 01h da madrugada, próximo a 21ª Seccional de Polícia Civil em Parauapebas. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Geral de Parauapebas, onde foi internada na UTI em estado grave. Na unidade, ela precisou ficar em coma induzido devido ao diagnóstico de traumatismo craniano.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do acidente. Anny trafegava sentido bairro tropical, na avenida Brasília. O veículo que vinha atrás dela fez uma manobra irregular e a atingiu. A fotógrafa caiu e bateu a cabeça. A família de Anny continua em busca de informações sobre o condutor do veículo, que ainda não foi identificado, sendo relatado para as autoridades somente que o carro é da cor preta.

O velório da vítima foi realizado na Igreja Reino, no Bairro Cidade Jardim. O sepultamento ocorreu na manhã desta quinta-feira (1º). O caso é investigado pela 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Anny era uma figura conhecida em Parauapebas, onde trabalhava como fotógrafa e da equipe de uma emissora de TV da cidade.