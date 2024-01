Idosa é atropelada por competidor durante prova ciclística em Poços de Caldas

No Centro de Poços de Caldas (MG), uma idosa de 67 anos foi atropelada por um competidor durante a 63ª edição da Prova Ciclística da Comarca, realizada neste domingo (21). O acidente foi capturado por uma câmera de segurança, mostrando duas senhoras tentando atravessar a Avenida Francisco Salles no momento da prova.

O vídeo revela que as bicicletas se aproximam enquanto as pedestres estão na travessia. Uma das senhoras tenta correr, mas é atingida pelo competidor, resultando na queda de ambos. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informou que as mulheres não perceberam a presença dos ciclistas, e uma delas não conseguiu desviar.

A idosa atingida sofreu escoriações e foi socorrida pela ambulância municipal. Após receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ela foi medicada e teve alta. O atleta, também consciente, não precisou de socorro e não concluiu a prova ciclística.

O Demutran realizou a sinalização do local para evitar novos acidentes após o incidente. A prova, que contava com cerca de 300 atletas, teve largada e chegada em frente à sede da prefeitura, no Centro, percorrendo um trajeto que incluiu as ruas Assis Figueiredo, Pernambuco e Amazonas, formando um quadrilátero. Durante a competição, o trânsito na área foi parcialmente interditado.