Idosa morre após ser atacada e dilacerada por cinco pitbulls em Roraima

Uma idosa de 78 anos morreu após ser atacada e dilacerada por cinco pitbulls na última quarta-feira (17), em uma vicinal no município de São João da Baliza, no sul de Roraima. O dono dos animais é filho da vítima.

A vítima, identificada como Maria Gomes Ferreira, estava na casa do filho que tem, no total, seis cães desta raça. Conforme a Polícia Militar, uma filha de Maria, de 47 anos, foi quem a encontrou caída no chão após o ataque dos animais. As informações são do portal G1 Roraima.

A filha também foi atacada pelos cães, mas conseguiu escapar e se salvar. Ele foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu). Segundo investigações da Polícia Civil, a idosa teria ido até a casa do filho num momento em que ele não se encontrava no local. Antes de sair de casa, Maria avisou a filha que iria até a casa vizinha, onde o filho mora.

Como a mãe demorou para retornar, a mulher, então, decidiu ir até a casa do irmão, foi quando encontrou a mãe caída. A PC informou que o delegado do município vai instaurar um inquérito policial para investigar a possível responsabilidade do tutor dos pitbulls e ouvir a segunda vítima do ataque e testemunhas do fato. O caso segue em investigação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com Ádna Figueira)