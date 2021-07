Mulher morre ao ser atacada por seis pitbulls durante visita ao namorado

Marli Donegá Tizura, de 53 anos, morreu ao ser atacada por seis cães da raça pitbull, na madrugada da última quinta-feira (22), em uma chácara na zona rural de Birigui, em São Paulo. O caseiro do local, que também era namorado da vítima, também foi mordido ao tentar defendê-la. As informações são do portal Metrópoles.

A vítima e o companheiro, de 59 anos, que trabalhava como cuidador da chácara, foram atacados ao chegar no imóvel, no qual iam passar um final de semana. Os animais, que são do proprietário da casa, estavam soltos e avançaram sobre a mulher. Na tentativa de ajudá-la, o namorado de Marli também foi atacado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, ao chegar na imóvel, encontrou a mulher sem vida. O namorado dela foi encaminhado para o Pronto-Socorro com múltiplas lesões pelo corpo. Agora, ele segue internado e com o estado de saúde estável.

A polícia registrou o ocorrido como “morte suspeita” e segue sendo investigado o caso. Os cachorros seguem sob os cuidados do dono. Marli foi sepultada no fim da tarde desta quinta-feira (22) e deixou três filhos.