Idosa morre atropelada na BR-316 a caminho do velório de amiga, em Benevides

Raimunda Rosário Soeiro dos Santos, 72 anos, morreu atropelada por uma motocicleta na noite desta quinta-feira (21), no quilômetro 23 da rodovia BR-316, bairro Benfica, em Benevides. O acidente foi registrado em frente a uma fábrica de cerveja. A idosa iria tentar atravessar a via, quando foi atingida pelo veículo.

As primeiras informações apuradas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização no trecho mencionado, apontam que Raimunda seria moradora do bairro Castanheira, em Belém, e estaria sozinha a caminho do velório de uma amiga, no momento do acidente. A reportagem não conseguiu confirmar como a vítima chegou até o outro município.

A tragédia ocorreu por volta das 18h45, e o corpo da idosa foi periciado e removido por volta das 22h para o Instituto Médico Legal (IML). No local do acidente, a Polícia Científica do Pará (PCP) coletou vestígios que ​deverão auxiliar no esclarecimento da causa da morte, bem como da dinâmica do atropelamento.

“Fomos acionados por volta das 21h para nos deslocarmos até a BR-316, onde havia uma possível vítima de atropelamento. Chegamos aqui e encontramos a vítima às margens da BR. A motocicleta já estava fora da posição, a vítima com algumas lesões na região da cabeça e dos membros”, observou o perito Marco Antônio, da Polícia Científica do Pará.

Conforme a PRF, o motociclista permaneceu no local e acompanhou os trabalhos da PCP. A polícia não forneceu detalhes sobre a velocidade em que o homem dirigia o veículo. Até o momento em que o corpo de Raimunda foi removido, nenhum familiar compareceu à cena do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.