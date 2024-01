Ato na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, cobra segurança para desportistas de rua

A partir do atropelamento do corredor de prenome Fábio, na terça-feira (23), corredores e ciclistas realizaram um ato, na manhã deste sábado (27), na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Umarizal, em Belém. A mobilização começou por volta das 8h para cobrar ações de segurança por parte do Poder Público para os desportistas de rua em Belém.

Os manifestantes cobram justiça com relação ao atropelamento do homem e também estão requerendo providências junto à Prefeitura de Belém e aos órgãos de segurança para salvaguardar a vida de quem pratica esporte nas vias pública.

Nesse sentido, eles estão requerendo o fechamento de algumas avenidas na capital paraense, em determinados horários, para a prática de esporte. Os manifestantes saíram em caminhada, interrompendo o fluxo de veículos na doca de Souza Franco. Em seguida, fizeram o pronunciamento, cobrando providências por parte do Poder Público.

Atropelamento

O motorista de aplicativo Leonardo Wesley Beltrão Guimarães, 28 anos, suspeito de atropelar um homem que corria na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, se apresentou na manhã desta sexta-feira (26) à Polícia Civil. O rapaz foi ouvido na Seccional do Comércio, responsável pela investigação do caso. Na quinta-feira (25), a polícia apreendeu o veículo, localizado na casa do suspeito, no bairro do Barreiro, também na capital paraense.

Segundo a Polícia Civil, em seu depoimento, o motorista alegou ter sofrido um apagão no momento da batida, que teria sido ocasionado por cansaço e uso de remédios. Todas as informações serão apuradas pela polícia.