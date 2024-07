Dom Azcona pede que comunidade católica acolha novo bispo da prelazia do Marajó; vídeo

Dom José Luís Azcona Hermoso, bispo emérito da prelazia do Marajó, se manifestou nas redes sociais em um vídeo, nesta segunda-feira (22), e convidou a comunidade católica para acolher com o coração o novo bispo da região, Dom José Ionilton Lisboa. Diagnosticado com câncer no pâncreas, Dom Azcona está em tratamento em um hospital particular de Belém desde o dia 16 de junho. Atualmente, o estado de saúde dele é estável, como confirmaram fontes ligadas ao religioso à reportagem do Grupo Liberal nesta segunda.

Dom José Ionilton foi nomeado o novo bispo da prelazia do Marajó pelo Papa Francisco ainda no dia 3 de novembro de 2023, transferindo-o da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. A posse dele está prevista para o próximo dia 27 de julho, na Paróquia Menino Deus, em Soure, na ilha do Marajó. O momento será marcado por uma missa, que deve reunir os fiéis da localidade. No vídeo divulgado nesta segunda, o bispo emérito declara: “Povo amado do Marajó, está próxima à chegada do pastor dia Jesus Cristo envia vocês”, diz.

“Eu lhes peço que o acolham com todo o coração. E os peço, também, que obedeçam a Jesus [Cristo], cuja primeira pregação foi ‘arrependei-vos e crede no Evangelho’. Voltem-se para o único senhor e salvador, Jesus Cristo. Lhes peço que amem o Marajó com toda a alma, como Jesus o amou e continua amando-o- Entreguem-se por ele, pela salvação e pela libertação integral do povo do Marajó. Lembrem-se de Nossa Senhora de Nazaré e de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. Lembrem-se sempre de Nosso Senhor”, completa Dom Azcona.

Saúde de Dom Azcona

A notícia do diagnóstico dele veio após o recebimento do boletim médico no dia 27 de junho. Dom Azcona trata de uma Neoplasia maligna, quando há a proliferação anormal de células com estrutura diferente do tecido original e possibilidade de metástase. O Bispo foi trazido a Belém no dia 16 de junho. De acordo com informações do padre Casimiro Skorski, administrador diocesano da prelazia do Marajó, inicialmente Azcona foi internado devido a um distúrbio metabólico do sódio.

Quem é Dom José Ionilton?

Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira é natural de Araci (BA) e nasceu em 09 de março de 1962, na Fazenda Chã. Formou-se em Filosofia no Instituto Nossa Senhora das Vitórias e em Teologia na Escola Teológica do Mosteiro São Bento, de 1988 a 1991. Em 2015, fez a convalidação do Curso de Teologia na Universidade Católica de Salvador (UCSAL).

Professou seus votos na Congregação dos Padres Vocacionistas – Sociedade das Divinas Vocações (SDV) em 21 de janeiro de 1990, e sua ordenação presbiteral ocorreu em 1992, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, em Araci (BA). Foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 19 de abril de 2017 como bispo da prelazia de Itacoatiara, no Amazonas.