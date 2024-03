Receita de bolo salgado de liquidificador

À base de farinha, o bolo é muito consumido nos lares brasileiros por cair super bem no lanchinho da tarde e no café da manhã. Além disso, o bolo possui variações de sabores, a depender do gosto de cada um, uma vez que fica gostoso com diversos tipos de sabores, coberturas e recheios.

Uma das alternativas é a opção do bolo salgado, que combina os ingredientes da receita original com a mistura de iguarias salgadas, que torna a receita ainda mais saborosa. Confira como preparar um bolo salgado no liquidificador:

Bolo salgado de liquidificador

Ingredientes - massa

- 2 xícaras de farinha de trigo (280 gramas)

- 1½ xícaras de leite (360 mililitros)

- ½ xícara de óleo (120 mililitros)

- 1 colher de sopa de fermento químico

- 2 ovos

- 1 pitada de sal

Ingredientes - recheio

- 1 lata de milho verde

- 1 lata de ervilha

- 250 gramas de presunto ou mortadela

- 2 tomates pelados

- 200 gramas de queijo mussarela ralado

- Sal

- Pimenta do reino

Modo de preparo

- Pré-aqueça o forno nos 180ºC (forno médio) e bata no liquidificador o leite, o óleo e o ovo. Depois acrescente a farinha e o sal, bata até incorporar e, por fim, misture o fermento;

- Se preferir preparar esta massa salgada de liquidificador numa tigela bata os ovos e depois adicione alternadamente os ingredientes líquidos (óleo e leite) e os secos (farinha, o fermento e o sal) até obter uma massa homogênea;

- Numa forma de bolo ou assadeira untada e enfarinhada verta metade da quantidade da massa. Sobre ela polvilhe os ingredientes do recheio, que podem ser os que indicamos na lista de ingredientes ou outros da sua preferência, como frango desfiado e temperado fácil com requeijão, por exemplo;

- Cubra o recheio com a restante massa do bolo salgado e leve para assar no forno pré-aquecido a 180ºC durante 30-40 minutos ou até dourar.

- Após o tempo indicado, retire do forno seu bolo salgado fácil e espere esfriar para desenformar. Sirva este salgado de forno fatiado e acompanhado de uma saladinha. Bom apetite!

Dicas para um bolo salgado fofinho

- Substitua 1/4 da quantidade de farinha de trigo por amido de milho (maisena);

- Bata os ovos até espumar - se você quiser pode até bater as claras à parte, até ficarem firmes, e incorporar delicadamente na massa;

- Não bata muito a massa depois de adicionar a farinha, apenas o suficiente para misturar e desfazer os grumos;

- Use óleo em vez de manteiga ou margarina, assim o bolo ficará mais "leve".

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora Web de O Liberal, Rayanne Bulhões