Como fazer bolo de milho verde natural preparada com a própria espiga no liquidificador

O bolo de milho verde é um dos sabores queridinhos na hora de pensar em fazer um bolo, seja para o lanche da tarde, para conversas com os familiares e outros momentos que pedem um alimento prático e saboroso. Agora, quando a receita é feita "ao natural", ou seja, com o menor número possível de ingredientes processados, o sabor é realçado, além de se tornar uma receita mais saudável.

No caso do bolo de milho verde, produzir a receita com a real espiga de milho deixa o sabor mais autêntico, com uma textura mais cremosa e um aroma diferenciado.

Confira o passo a passo de como fazer um bolo de milho verde natural direto no liquidificador:

VEJA MAIS

Como fazer bolo de milho verde natural

Ingredientes

2 xícaras de milho direto da espiga;

1 xícara de farinha de trigo sem fermento;

1 xícara de leite;

1 e 1/2 xícara de açúcar;

3 ovos inteiros

3 colheres (sopa) de margarina;

1 pacotinho de coco ralado;

1 colher (sopa) rasa de fermento.

Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho retirado da espiga, o leite, os ovos e a margarina; Bata bem até triturar o milho; Em seguida, coloque a mistura na batedeira, acrescentando a farinha de trigo o açúcar, o coco ralado e, por último, o fermento; Unte uma forma com um furo no meio e coloque para assar em forno preaquecido a 180º C; Asse por mais ou menos 1 hora ou até dourar e quando espetar um garfo o mesmo sair limpo; Retire do forno, espere esfriar um pouco para desenformar; Dica extra para um melhor resultado da receita; Na hora de escolher as espigas para fazer o bolo de milho verde, compre aquelas que estiverem com as palhas bem verdinhas e os cabelos bem marrons.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com