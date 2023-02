Bolo cremoso de milho sem glúten é a receita de hoje (14/02) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de terça-feira (14/02), do programa "Mais Você" é um bolo cremoso de milho sem glúten, uma opção rápida e prática para comer no café da manhã, no lanche ou pra garantir uma renda extra. A apresentadora Ana Maria Braga ensinou o passo a passo com ajuda da chef de cozinha Paola Carosella.

O preparo é de, em média, 50 minutos, e serve até 12 fatias. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o bolo cremoso de milho sem glúten da Ana Maria Braga

2 xícaras de chá ou 480 mililitros de leite 3 ovos 3 colheres de sopa ou 45 gramas de manteiga 1 e meia xícara de chá ou 290 gramas de açúcar 3 colheres de sopa ou 15 gramas de amido de milho 1 colher de sopa de fermento em pó 2 e meia xícaras de chá ou 420 gramas de milho debulhado

Modo de preparo

Num liquidificador coloque 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, 1 e meia xícara de chá de açúcar, 2 e meia xícaras de chá de milho debulhado e bata bem. Com o liquidificador ainda ligado, adicione 3 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento em pó e bata até misturar. Transfira a mistura de milho para uma assadeira retangular, de 33 centímetros por 21 centímetros, untada com manteiga e leve ao forno médio preaquecido a 180 graus Célsius por mais ou menos 45 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Corte em quadrados e sirva em seguida.

