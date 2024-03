Como fazer a receita de torta de legumes cremosa no liquidificador

Quem nunca decidiu preparar uma receita diferente para saborear no decorrer do dia? E para quem gosta de inovar nas "comidinhas", nada melhor do que opções de receitas práticas, rápidas e fáceis de serem preparadas.

Hoje, a dica é a torta de legumes, que é uma opção deliciosa para os lanches da tarde e café da manhã, principalmente por ter um preparo rápido e com a possibilidade de inovar nos igredientes do recheio, a depender do paladar de quem for consumir.

Confira como fazer uma torta de legumes no liquidificador:

Torta de legumes no liquidificador

Ingredientes - Recheio

1 vidro de palmito, escorrido e cortado em rodelas (300 g)

1 xícara (chá) de ervilhas frescas (130 g)

2 tomates médios, sem sementes, picados (280 g)

4 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

2 cenouras médias, em cubos (150 g)

1 caixinha de creme de leite (200 g)

1 copo de requeijão cremoso (220 g)

2 sachês de Tempero Sazon Amarelo

2 pitada de sal

Ingredientes - Massa

3 ovos

meia xícara (chá) de óleo (100 ml)

1 xícara (chá) de leite (200 ml)

2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo (275 g)

2 pitadas de sal

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo

- Prepare o recheio: em uma tigela média, coloque o palmito, a ervilha, o tomate, o cheiro-verde, a cenoura, o creme de leite, o requeijão, o tempero Sazon e o sal, e misture. Reserve.

- Prepare a massa: no copo do liquidificador, coloque os ovos, o óleo, o leite, a farinha e o sal, e bata em potência média, por 1 minuto, ou até formar uma massa homogênea. Junte o fermento e misture delicadamente.

- Transfira metade da massa para um refratário retangular médio (30 x 20 cm), previamente untado. Distribua com o recheio reservado, cubra com a massa restante e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 45 minutos, ou até dourar.

- Retire do forno e sirva imediatamente.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com