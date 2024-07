Igarapés no Pará: veja 8 opções próximas de Belém para aproveitar um banho gelado

O Pará tem vários igarapés com água gelada que aliviam o calor, especialmente nas férias de julho, durante o verão amazônico. Esse tipo de espaço natural não existe em algumas outras cidades do Brasil. A bióloga Vania Neu, docente da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), campus Belém, explica que rios de menor porte se formam quando há um afloramento do lençol freático. Quando chove a água infiltra no solo, recarrega o lençol freático e dá origem ao igarapé.

"Na Amazônia temos muitos rios, de vários portes. Uma das explicações para essa grande quantidade de rios é o relevo plano da bacia. Ao longo dos anos ocorreram mudanças na geologia da América do Sul, mexendo com todo o relevo do continente. A Amazônia é uma grande planície que facilita a origem de inúmeros canais, rios e igarapés", diz.

VEJA MAIS

A pesquisadora detalha que a água geladinha é explicada pelo fato de que o igarapé "brota" da terra. "Essa água está protegida pelo solo, que por sua vez protege o lençol freático e dessa forma a água fica gelada. Ao brotar do solo, a água normalmente percorre longas distâncias protegida pela floresta. Ou seja, além de nascer do solo, que está coberto e agindo como isolante térmico, ainda tem a floresta que a protege", destaca Vania Neu.

Em vários municípios do interior do Pará, os igarapés estão presentes e fazem alegria para muitos veranistas que buscam se refrescar. Eles costumam parar nesses balneários gelados para tomar banho e “retirar o sal” após viagem para praias de águas salgadas.

Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal lista 8 igarapés próximos à capital paraense para curtir o verão amazônico.

Confira 9 opções de igarapés próximos a Belém

1 - Parque dos Igarapés

O Parque dos Igarapés, no bairro do Coqueiro, em Belém, existe piscina com água natural, além de tirolesa, trilhas e circuito aéreo. Repleto de áreas verdes, o igarapé é uma boa opção para aproveitar as férias de julho sem precisar sair da cidade.

Parque dos Igarapés, em Belém (Divulgação/Parque dos Igarapés)

Entrada: R$ 20 (segunda e sexta-feira), R$ 25 (sábado) e R$ 30 (domingo e feriados). Crianças de até 10 anos, PCD's e idosos a partir de 60 anos não pagam se comprovarem a necessidade de gratuidade.

Funcionamento: sexta a segunda-feira, das 9h às 17h.

Localização: Travessa WE12, 1000, Conjunto Satélite - Belém.

2 - Balneário Kikuchi

Alguns poucos quilômetros do centro de Belém, o Balneário Kikuchi, em Castanhal, possui um lindo igarapé de águas transparentes e restaurante para degustação de comidas. Em um espaço com bastante árvores, o igarapé se torna uma experiência única para quem quer esquecer o caos da cidade e se conectar com a natureza.

Os balneários são ideais para que quer descansar e ainda tomar um banho super gelado para espantar o calor do nosso verão amazônico. Um deles é o balneário Kikuchi, localizado no quilômetro 11 da PA 136, no sentido Castanhal – Terra Alta. (Patrícia Baía / O Liberal)

Entrada: R$ 20 a R$ 40 por pessoa.

Funcionamento: Sexta a segunda-feira.

Localização: PA 136, km10, Castanhal.

3 - Balneário Paraíso da Família

Localizado em Ananindeua, o igarapé do Balneário Paraíso da Família é uma ótima alternativa para se refrescar do calor nos dias de julho. O local possui uma cachoeira natural, área infantil, brinquedos aquáticos, música ao vivo, bar de drinks, quadra de futebol, restaurante e barraquinhas para os mais diversos públicos.

Balneário Paraíso da Família é um lugar lindo, com piscina natural (Reprodução Instagram)

Entrada: R$ 15 (sexta, sábado, segunda e terça-feira) e R$ 20 (domingo e feriado).

Funcionamento: sexta a terça-feira e feriados, das 9h às 18h.

Localização: Rua Olho d'Água, 108, Curuçambá - Ananindeua

4 - Balneário Lagoinha

Com igarapé de água verde cristalina, o Balneário Lagoinha, em Santa Bárbara do Pará, é uma opção para quem busca um ambiente mais tranquilo e familiar. Além disso, o local dispõe de uma pousada para quem quiser se hospedar.

Igarapé no balneário Lagoinha (Reprodução / Instagram / Kramer Smith)

Entrada: R$ 10 (pousada: R$ 220 por dia).

Funcionamento: Quinta a segunda-feira e feriados, das 8h às 17h.

Localização: Estrada da Lagoinha, s/n. Araci - Santa Bárbara do Pará.

5 - Balneário Ecológico Bica

Com piscina natural, restaurante com música ao vivo e piscina infantil com escorregadores, o Balneário Ecológico Bica garante diversão para todas as idades.

Balneário Bica (Reprodução/Tripadvisor)

Entrada: R$ 20 (crianças menores de 8 anos não pagam).

Funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 8h às 17h (fechado às quintas-feiras).

Localização: Alça Viária, 4573. Guajará-Miri - Acará.

Observações: Não aceita cartão de crédito e não pode entrar com comida e/ou bebida.

6 - Chácara Laqua Bianca

Essa é uma ótima opção para curtir piscinas com água natural, parque aquático infantil, igarapé, redário. Fica na estrada que dá acesso ao distrito de Mosqueiro. A Chácara Laqua Bianca funciona de quinta à segunda-feiras e feriados, das 09h às 17h.

Chacara Laqua Bianca (Reprodução/Instagram)

Valores:

R$ 20,00 (por pessoa a partir de 12 anos);

R$ 10,00 (idoso - a partir de 60 anos);

7 - Paraíso das Fontes

Como o próprio nome diz, o lugar é um paraíso de águas cristalinas localizado na Estrada João Coelho, Km 12 - Zona Rural, Santo Antônio do Tauá. O Paraíso das fontes conta com um igarapé cheio de peixes, piscinas naturais, restaurantes (com cardápio acessível) e opções de lazer como passeios de caiaque, stand up pedal e canoa.

Valores:

Crianças menores de 5 anos: não pagam

Crianças de 6 a 12 anos e idosos: R$10

Adultos: R$15

Condições especiais para ciclistas, passeios de van e ônibus.

8- Igarapé do Yuna

Localizado no Parque Estadual do Utinga, o Igarapé do Yuna é uma boa opção para quem quer se refrescar do calor e se divertir, já que no local tem boia cross - que, inclusive, é exigência para entrar na água.

Entrada: R$ 30 por pessoa.

Funcionamento: todos os dias, exceto terça-feira, em conjunto com o parque.

Localização: Estrada do Utinga, 345. Curió-Utinga, Belém.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)