Vila do Apeú tem banho de igarapés e descanso; saiba como chegar

As férias escolares de julho chegaram e esse é, para muitos, o momento de pegar a estrada para se divertir ou simplesmente descansar. E para quem não quer se afastar tanto de Belém, mas quer sair da rotina estressante do trânsito, poluição sonora e outros importunos, uma boa opção é conhecer a vila centenária do Apeú, em Castanhal, no nordeste paraense.

O Apeú fica a 65 quilômetros de Belém e logo no centro da vila o primeiro atrativo do lugar já se destaca. É o rio Apeú. O turista pode parar na margem, apreciar a beleza do local e tomar um banho bem gelado nas águas rasas e calmas do rio, que nessa parte é chamado de igarapé. Aliás, o que não faltam são igarapés com águas geladas e verde escura, que são formados por braços do rio Apeú. Na terceira rua fica o igarapé do “Tubo”. O nome se dá por causa do tubo grande que fica embaixo da ponte por onde passa esse braço do rio.

Seguindo na mesma rua existem balneários fechados e que não cobram para entrar, apenas o consumo de bebidas e comidas. Outro lugar que vale a pena ser visitado é o Encontro das Águas, localizado na rua Augusto Montenegro, também chamada de Primeira Rua. Ele fica há poucos metros do centro da vila e também tem acesso livre.

“O Apeú tem disso. Você pode tomar um banho a qualquer momento e sem dificuldade. A natureza nos proporciona toda essa exuberância”, disse a moradora Rosa Cardoso. Após os mergulhos, a pedida é comer uma refeição com gostinho caseiro e paraense ou fazer um lanche. Tudo isso o veranista vai encontrar na Estação Gourmet, que fica localizada

na avenida Barão do Rio Branco, no centro da vila.

Agrovilas

A pequena agrovila do Pacuquara, localizada há sete quilômetros do centro do Apeú, é também cercada por igarapés, assim como na agrovila do Itaqui, distante cinco quilômetros da vila. As localidades também são opções de lazer para essas férias de julho.

Acesso

Para chegar ao Apeú saindo de Belém de carro o acesso é pela rodovia BR-316 até o quilômetro 54. A primeira entrada fica do lado esquerdo em frente ao posto de combustível

Pombal. De ônibus, vans e micro-ônibus, basta pegar o transporte para Castanhal, no Terminal Rodoviário em Belém. A passagem custa R$18 reais.

Hotéis com trilhas e aventuras naturais são algumas das opções para quem quer contato com a natureza e alguma prática esportiva (Marcelo Filho / Especial para O Liberal)

Natureza e descanso

Sabe aquele lugar que praticamente só se ouve o barulho dos pássaros e das folhas das árvores balançando com o vento? Pois é, esse lugar é a Quinta das Alamandas. Um hotel rústico que fica a cerca de dois quilômetros da vila do Apeú, no bairro do Titanlândia, em Castanhal. O acesso pode ser pela rodovia BR-316, no quilômetro 58, ou pela avenida Barão do Rio Branco.

O local possui uma natureza exuberante com muitas árvores e alguns animais como macaquinhos que circulam à vontade pelo hotel que tem uma área de 70 mil m². Uma boa pedida para quem quer curtir a natureza e descansar. “Nem parece que você está a poucos quilômetros da Região Metropolitana de Belém e nem mesmo na zona urbana de Castanhal. A Quinta passa a sensação de tranquilidade total e quem se hospeda aqui fica desligado de toda a vida lá fora”, explicou Ney Monteiro, administrador do hotel.

Chalés de madeira climatizados e com varanda para atar uma rede e trilhas para caminhadas são alguns dos atrativos. Além de piscina e uma lagoa. “Temos um riozinho que nasce nas proximidades e que foi represado. Ele passa pela BR-316 e cai direto no rio Apeú. Um ótimo lugar para passear de pedalinho ou para tomar um banho”, contou Ney. O valor da diária é de R$350 reais para duas pessoas e com café da manhã incluso. A hospedagem começa a partir das 13h e vai até as 12h do seguinte.