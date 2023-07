Balneários de Castanhal são ótimas opções para quem quer fugir da agitação das praias

Uma ótima pedida para quem ainda não tem um roteiro de férias, mas quer fugir da agitação das praias são os balneários localizados no município de Castanhal, região nordeste do estado.

Os balneários são ideais para que quer descansar e ainda tomar um banho super gelado para espantar o calor do nosso verão amazônico. Um deles é o balneário Kikuchi, localizado no quilômetro 11 da PA 136, no sentido Castanhal – Terra Alta, há 20 minutos da entrada da cidade. O acesso pode ser de carro particular, caro de aplicativo ou motocicleta. Caso o veranista saia do terminal rodoviário de Belém, pode pegar uma van, micro ônibus ou ônibus com destino a Terra Alta e descer em frente ao balneário.

O igarapé sem dúvidas é o principal atrativo, com águas claras e geladas. Quase uma piscina natural, cercado de árvores. O balneário foi a escolha da família Diniz, de São Luiz do Maranhão, que está no Pará passando férias.

“Estamos há dois dias em Castanhal e queríamos um lugar assim para descansar com toda a família. A gente acompanha pela imprensa e pelas redes sociais o que a natureza local tem para nos oferecer e resolvemos vir”, contou seu João Diniz, funcionário público federal.

VEJA MAIS

A esposa do seu João estava ansiosa para tomar banho de igarapé e disse que o local era o primeiro de muitos outros balneários que a família pretende visitar ao longo das férias. “Estamos amando Castanhal. Tem muita natureza e muitas coisas bonitas para se visitar e estamos começando por este. Agora é só aproveitar esse igarapé´”, comentou Maria das Dores Diniz.

Kelly Nauar e a mãe, a dona Raimunda Oliveira são de Belém e também escolheram as belezas naturais do balneário como opção de relaxamento. Elas contaram que nesta época do ano as praias ficam muito agitadas e que fica mais complicado para curtir com tranquilidade e por isso optaram pelo balneário.

“Se for para descansar tem que ser num lugar assim longe da agitação. A gente consegue almoçar de forma tranquila e tomar um banho gostoso. Chegamos por aqui as 10h da manhã e voltamos para casa no final da tarde sem estresse. Vale muito a pena”, observou a servidora pública, Kelly Nauar.

Os balneários são ideais para que quer descansar e ainda tomar um banho super gelado para espantar o calor do nosso verão amazônico. Um deles é o balneário Kikuchi, localizado no quilômetro 11 da PA 136, no sentido Castanhal – Terra Alta. (Patrícia Baía / O Liberal)

No balneário é permitida a entrada de cachorros, porém eles só não podem e tomar banho no igarapé. Para manter a tranquilidade dos frequentadores, o proprietário não permite sons automotivos.

“Resolvemos abrir ao público em 2020, porque antes era particular e nossa proposta sempre foi dar tranquilidade. Nosso igarapé é pequeno, mas é limpo e isso tudo atrais cada vez mais famílias com crianças e pessoas idosas. Todos podem se divertir e descasar que também é importante”, contou Kiochi Luan Kikuchi.

Uma ótima opção também é o Sítio Odnumiar, localizado na comunidade do Marapanim, na divisa da Vila do Apeú com a agrovila do Itaqui. Acesso pela BR -316, ramal do Cenóbio da Transfiguração. O veranista pode ir de carro particular, motocicleta ou carro de aplicativo.

O balneário pertence ao casal Manoel e Raimunda Nonata Silva que abriu o local para receber o público em 2015. “Antes era só um local para nossa família ou amigos passarem o final de semana, mas aos poucos começamos a investir e quando eu estava para me aposentar, em 2015, viemos morar de vez para cá e no mesmo ano transformamos em balneário”, contou a professora aposentada, Raimunda Nonata.

O grande atrativo do balneário são as três piscinas naturais. Com água clara, super gelada e fundo de areia atrai um público formado por todas as idades. Como o seu César de Oliveira Maia, de 83 anos, que escolheu o balneário para fazer as sessões de fisioterapia e ainda curtir verão. “Essa é a terceira vez que eu venho para cá para fazer as sessões de fisioterapia na piscina natural. Foi uma forma que achei de cuidar da saúde de maneira prazerosa. Não tem coisa melhor para mim”, falou o aposentado.

O diferencial oferecido pelos balneários da região chamou a atenção da turista alemã, Annie Aniswheiman, de férias no Pará.

“Eu já estive outras vezes no Pará e sempre que volto fico em Castanhal a convite de uns amigos que fiz por aqui. E todas as vezes que estou de férias no Pará meu lugar preferido é Castanhal porque tem essa natureza. Tomar banho na piscina de igarapé é muito bom e a água gelada faz muito bem”, disse.

Serviço

Balneário Kikuchi

Localização: PA -136, quilômetro 11.

A entrada custa 5 reais por pessoa e crianças até 5 anos e idosos acima 65 anos não pagam. Aberto todos os dias das 8h até 18h.

Sítio Odnumiar

Localizado na comunidade do Marapanim, na divisa da Vila do Apeú com a agrovila do Itaqui. Acesso pela BR -316, ramal do Cenóbio da Transfiguração.

Entrada custa 8 reais por pessoa. E crianças até 8 anos não pagam. Funciona de quinta a domingo das 8h até 18h.