Websérie ‘Deu Praia’ mostra as belas paisagens de Igarapé-Açu

A Websérie “Deu Praia”, produzida pelo fotógrafo Neto Soares, responsável também pela seção “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, surgiu com objetivo de destacar locais ainda pouco conhecidos, com ênfase em espaços para o contato com a natureza e com a gastronomia local. No episódio especial desta semana, Neto viajou até a região de Igarapé-Açu, local em que foi gravado parte da segunda temporada da "Cidade Invisível".

Segundo Neto Soares, “nessa jornada, exploramos os diversos igarapés da região, descobrindo paisagens de tirar o fôlego e experiências únicas”, destacou. O fotógrafo explicou ainda que no episódio, os telespectadores serão transportados para os deslumbrantes cenários naturais da região, acompanhando as aventuras da equipe do programa. “Desde o ensaio fotográfico e churrasco no primeiro igarapé, passando pela busca por peixes frescos, até a diversão inesperada no caiaque furado e a preparação da receita no ‘Sítio do Benezinho’, a série promete momentos memoráveis e sabores únicos”, declarou.

Com uma aventura gastronômica, a equipe partiu em busca de um peixe fresco para retratar aos telespectadores. A surpresa foi tanta, que acabaram descobrindo um viveiro na região e o apresentador pegou tambaquis diretamente de um tanque. Em seguida, a equipe pôde descansar e contemplar as belezas do igarapé “Refúgio”, um paraíso natural como destaca Neto.

“Nosso último destino foi o ‘Sítio do Benezinho’, onde pudemos contar com uma receita de tambaqui na brasa e saborear com um cenário paradisíaco cercado por natureza exuberante”, celebrou o fotógrafo.

Neto ressalta que o intuito da série é mostrar um turismo não tradicional no país ou até mesmo convencional. “A ideia é mostrar lugares com um olhar diferente onde possamos agregar opções plano B para quem quer fugir da chamada ‘muvuca’”. Para o fotógrafo e produtor, que se especializa em retratar o Norte do Brasil, especialmente o Pará, a região amazônica brasileira possui riquezas culturais e naturais únicas. “A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, onde é possível encontrar uma grande variedade de flora e fauna. Na região, é possível conhecer as diferentes culturas, experimentar a gastronomia, participar de esportes aquáticos e trilhas ecológicas. E ainda se banhar em rios com água cristalina”, exalta.

