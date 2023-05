Estreia a 2ª temporada da websérie ‘Deu Praia’, no Lib Play

Neste sábado, 13, estreia o primeiro episódio da segunda temporada da websérie “Deu Praia”, no Lib Play, às 14h. Nessa nova aventura, o fotógrafo Neto Soares, que apresenta o programa, percorre as cachoeiras dos municípios maranhenses do Riachão, Balsas, Itapecuru e Carolina para mostrar as belas paisagens naturais e as aventuras que podem ser vividas nesses lugares, como trilha, canoagem e tirolesa.

A primeira temporada percorreu a Vila dos Pescadores, próximo a Bragança, a praia do Pilão, em São João de Pirabas, e a Ponta do Espadarte, em Salinópolis. E, nessa nova sequência da produção recheada de atrações turísticas, gastronômicas e esportivas, sai do Pará para o estado vizinho do Maranhão em busca de novos cenários paradisíacos.

Nessa segunda temporada, a equipe cresceu. Além do videomaker Ronaldo Zottolo, o apresentador passa a contar também com a companhia do produtor Kew Costa. “Iniciamos a jornada em Riachão, visitando o impressionante Oasis Encanto Azul e depois nos hospedamos no Poço Azul para explorar as belas cachoeiras da região, incluindo a majestosa Cachoeira Santa Bárbara e o Poço Azul”, relata Soares. A maior parte da viagem é realizada de carro.

Ainda, no primeiro dia de aventuras, o trio realizou uma trilha à noite na descida da Cachoeira Santa Paula a fim de registrar as belas imagens da natureza. E, no segundo dia, a equipe da websérie partiu de caiaque pelo rio Balsas, na cidade homônima, chegando ao Balneário Novo Banho, em Itapecuru, onde saboreou um delicioso churrasco.

Após uma noite de descanso na Pousada dos Lajes, o “Deu Praia” apresenta o Balneário da Pedra Caída, onde explora a Cachoeira Santuário e mostra a pirâmide de vidro existente no lugar, onde o apresentador participa de uma meditação guiada ao lado de outros visitantes. A última aventura do episódio é uma descida alucinante em uma tirolesa de 1.400 metros batizada com o nome de “Desespero”.

“No geral, o episódio da série "Deu Praia" proporciona uma experiência inesquecível na natureza do Maranhão, mostrando paisagens incríveis e atividades emocionantes. É uma aventura que inspira os amantes da natureza e de viagens a explorar mais as belezas naturais do Brasil”, descreve Neto Soares.

O próximo episódio do “Deu Praia” será disponibilizado na próxima quinzena.

