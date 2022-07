Deu Praia: série em vídeo mostra belezas das praias do Pará e começa com Salinas

Quem pretende viajar nas férias de julho pelo Pará e procura por lugares ainda pouco conhecidos - mesmo nas cidades que geralmente são destinos de muita gente - pode contar com as dicas da nova série do LibPlay, “Deu Praia”. O projeto, idealizado pelo fotógrafo Neto Soares e pelo publicitário César Oliveira, vai mostrar semanalmente opções de turismo e lazer não tradicionais para quem gosta de explorar as belezas da região. A websérie está disponível gratuitamente em OLiberal.com (área LibPlay) e terá trechos nas redes sociais de O Liberal (@oliberal).

Neto Soares, fotógrafo responsável pelas imagens do projeto "Gata da Capa", realizado em comemoração aos 22 anos do jornal Amazônia, em abril deste ano, conta que a ideia da série surgiu justamente durante os making-offs dos primeiros ensaios fotográficos para o jornal Amazônia:

“Nas viagens de trabalho a gente sempre buscava praias mais tranquilas para os ensaios. Até a ideia do nome vem de uma expressão que usávamos na equipe toda vez que tínhamos um trabalho na praia”, ele conta.

VEJA MAIS

Já o publicitário César Oliveira, que já trabalha exclusivamente com vídeos há quatro anos, explica que o projeto veio tomando forma gradativamente, até ter a oportunidade de fazer parte do LibPlay: “A partir de agora, queremos mostrar que o Pará tem uma beleza sem igual que o próprio paraense desconhece. Com o conteúdo em OLiberal.com e nas demais plataformas do Grupo Liberal, vamos conseguir dar a visibilidade que queríamos às praias que tanto amamos”, comenta.

Projeto mostra o melhor das praias do Pará, a começar por Salinópolis (Deu Praia / Neto Soares e César Oliveira)

Primeiro episódio da série “Deu Praia”



César também conta um pouco do que o público pode esperar do primeiro episódio da série “Deu Praia”, que foi gravado em Salinópolis - município que, apesar de conhecido, ainda tem muito a surpreender:

“Salinópolis é o point de julho, porém, pouco explorada. Eu digo ‘pouco explorada’ porque Salinas é muito mais do que praia do Atalaia e Maçarico. No ‘Deu Praia - EP Salinas’ a gente apresenta a Praia do Espadarte - uma ponta de areia linda, pouco conhecida e extremamente calma. Uma ótima opção para as famílias com crianças pequenas que procuram uma praia com baixíssima movimentação de carro ou praticamente nenhuma movimentação desse tipo”, revela.

A série “Deu Praia” vai ao ar toda sexta-feira do mês de julho, pelo LibPlay em OLiberal.com e nas demais plataformas digitais do Grupo Liberal, como o canal do You Tube e redes sociais.