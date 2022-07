Paraense que viralizou em vídeo tomando banho de caixa d'água ganha viagem para Europa de seguidora

Você se lembra do vídeo que viralizou no ano passado, em que uma mulher toma banho em uma caixa d’água enquanto faz um churrasco e debocha dizendo que não deve nada pra ninguém? Trata-se da assistente social paraense Jozieli Lima, que ganhou milhares de seguidores após protagonizar a cena. Por conta do vídeo, ela ganhou, de uma seguidora, uma viagem para a Europa, e está curtindo as férias em países como Alemanha, Holanda e Suíça.

Em uma postagem feita há uma semana no Instagram, Jozieli conta como conseguiu viajar para o continente europeu. “Minha seguidora e patrocinadora Yuk Samara simpatizou com a minha beleza, meu sorriso, minha simplicidade, meu alto astral, e, como ela não poderia ir ao Brasil, ela me chamou pra vir até a Europa conhecê-la. Então não vale a pena ser arrogante, prepotente, porque você não tem a ganhar nada”, disse.

Com mais de 19 mil seguidores em seu perfil na rede social, Jozieli postou o vídeo que viralizou em julho de 2021, e, de lá para cá, já participou de programas de televisão. A influencer é formada em Serviço Social e é pós-graduada em Políticas Públicas. “Da Pedreira para Europa, Suíça, Holanda e Alemanha”, comemorou ela em uma das postagens. Reveja o vídeo que viralizou: