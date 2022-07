Férias de julho: municípios do Marajó são os mais procurados em Terminal Hidroviário de Belém

Cerca de 90 mil usuários são aguardados no Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante as férias escolares de julho. A estimativa é da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) que prevê um aumento de 28,5% no número de passageiros. No ano passado, o THB registrou cerca de 77 mil usuários durante o mesmo período.

Com relação aos destinos mais procurados, os municípios do Arquipélago do Marajó seguem sendo os mais procurados para o período de férias.

LEIA MAIS

Fiscalização

Durante todo o mês de julho, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) estará com as equipes de fiscalização nos principais terminais rodoviários e hidroviários do estado do Pará com o objetivo de garantir o conforto e segurança aos usuários do transporte intermunicipal, principalmente, neste período de férias escolares, quando o movimento é intenso pelas estradas e nos rios do estado.

O órgão orienta que possui salas de atendimento ao usuário no Terminal Hidroviário de Belém, para atender as demandas dos usuários. Denúncias, sugestões podem ser feitas também através do número da Ouvidoria da Arcon-Pa: 08000911717, ou pelo call center: 3242-1942, 3242-2455, 3242-2510, com atendimento no horário das 8h às 16h.