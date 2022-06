Infraero espera mais de 300 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Belém durante julho

Cerca de 338.889 passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém durante o mês de julho. Os dados foram disponibilizados pela Infraero e levam em conta do dia 1º de julho até 1º de agosto. A empresa prevê 2.916 voos somente na capital paraense. A expectativa é de que mais de 97 mil pessoas passem pelo aeroporto em contraste com o ano passado. O aumento deve ser de 35% nas viagens e 34% dos viajantes comparado com 2021. Os 17 aeroportos da Rede Infraero em todo país com voos comerciais regulares devem receber cerca de 4,1 milhões de passageiros. O número é 96% maior em relação ao movimento do ano passado.

Na tabela divulgada pela Infraero, de 2 de julho até 2 de agosto de 2021 foram realizado 2.158 voos e 291.019 passageiros passaram pelo local. A estimativa é de que a procura supere até antes da pandemia. Em 2019, foram contabilizados a passagem de 360.124 pessoas no Aeroporto Internacional de Belém. Um crescimento de 12% nos voos e 8% nos passageiros em relação a 2022 e 2019.

Em Santarém, oeste do estado, a movimentação deve ser 52.581 pessoas e 452 voos no Aeroporto Internacional de Santarém no mesmo período de 1 de julho a 2 de agosto. Totalizando 44 viagens a mais de 8 mil passageiros no local. Comprado com 2019 teve um crescimento de 9% no calculo de passageiros.

Nos aeroportos de Carajás e o João Corrêa da Rocha, localizado em Parauapebas e Marabá respectivamente, municípios na região sudeste do Pará, a somatória da previsão nos dois locais de 1º junho a 1º de agosto deste ano ultrapassa 50 mil passageiros.

Comparado com o ano passado ambos aeroportos juntaram cerca de 36.105 passageiros desde o dia 2 julho ao dia 2 de agosto. O crescimento dos dois locais foi de 87% de passageiros nos dois locais em comparação com o ano passado.

No sudoeste do Pará, Aeroporto Interestadual de Altamira, são esperados 64 voos e o fluxo de 9.472 pessoas. Em 2021, foram 54 viagens e 7.502 transeuntes. O aguardado é de que tenha o aumento na procura 19% nos voos e 26% de passageiros.