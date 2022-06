Primeiro voo de Belém para Salinas sairá hoje

Às 14h desta quinta-feira, uma aeronave Cessna Grand Caravan, da Azul Conecta, subsidiária da companhia aéra com o mesmo nome, sairá de Belém com destino ao minicípio de Salinópolis, inaugurando a nova rota aérea comercial. O lançamento do voo está programado para as 11h, na sala VIP do Aeroporto Internacional de Belém.

O avião é um monomotor, sem banheiro e com capacidade para transportar até nove passageiros. Por causa do tamanho da aeronave, a Azul Conecta informa que não é possível o embarque de cliente com cadeiras de rodas que necessita de equipamento de descenso ou ascenso especial. Também não é permitido o embarque de pet na cabine e nem despachado.

Interior do aviao Cessna Grand Caravan (Foto: divulgação / Azul Conecta)

Como não há tripulante, a empresa informa ainda que o embarque para menores desacompanhados não é permitido em voos com a Azul Conecta. Durante o embarque, cada cliente tem direito a um volume de bagagem despachada, além de uma bagagem de mão de 10 kg.

A viagem terá duração de cerca de uma hora, sempre em quatro dias da semana: domingo, terça e quinta-feira, às 14h, e no sábado, às 10h55.

VEJA MAIS

Preço da passagem aérea Belém - Salinas

O preço das passagens é de até R$759,83 para a ida e R$719,90 para volta (Salinas-Belém), conforme simulação feita pela redação integrada do Grupo Liberal no site da empresa aérea. O valor mais barato encontrado para ida foi de R$279,83 (domingo, dia 10), enquanto para a volta o preço mais em conta foi R$ 239,90 (sábado, 2).

Aeroporto de Salinópolis

Após ser entregue em julho do ano passado, o Aeroporto de Salinópolis foi liberado para voos comerciais pela Portaria nº 6.645, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A nova pista tem 1,9 quilômetro de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. A estrutura do aeroporto inclui ainda sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências.