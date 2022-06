Voo de Belém para Salinas começa na tarde desta quinta-feira; veja preço, horários e duração do voo

Começam a operar nesta quinta-feira (30) os voos comerciais saindo de Belém para o município de Salinópolis, nordeste paraense. A viagem terá duração de uma hora e, inicialmente, serão feitas com aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para transportar até nove passageiros. Desde o início de abril, não havia mais opção de compra de passagens para o voo de estreia, no site da Companhia Aérea Azul, indicando que elas teriam se esgotado.

A empresa afirma que "a demanda tem correspondido ao esperado para início de uma nova rota". A apresentação do novo voo será realizada pelo Governo do Pará, por meio de Secretaria de Estado de Turismo, às 11h desta quinta. O avião deve decolar com destino ao aeroporto de Salinópolis às 14h do mesmo dia.

VEJA MAIS

Os voos serão operados pela Azul Conecta, subsidiária da Azul, em quatro dias da semana: domingo, terça e quinta-feira, às 14h. Haverá ainda um voo no sábado, às 10h55.

Preços das passagens

Uma simulação feita pela redação integrada do Grupo Liberal no site da Companhia Aérea Azul mostra que, com a proximidade do mês de julho, o preço das passagens chegou a aumentar em 259%, alcançando o valor de R$759,83 para a ida e R$719,90 para volta (Salinas-Belém). O valor mais barato encontrado para ida foi de R$279,83 (domingo, dia 10), enquanto para a volta o preço mais em conta foi R$ 239,90 (sábado, 2).

Aeroporto de Salinópolis

De acordo com informações divulgadas pelo Governo do Pará, a nova pista do aeroporto de Salinópolis tem 1,9 quilômetro de extensão, o que permite pouso e decolagem de aeronaves com até 60 passageiros. A estrutura do aeroporto inclui ainda sala de espera, banheiros, lanchonete, balcão de informações, salas administrativas, embarque, desembarque e outras dependências.

Após ser entregue em julho do ano passado, o aeroporto foi liberado para voos comerciais pela Portaria nº 6.645, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A ideia é atender toda a região do Salgado, estimulando o turismo em São João de Pirabas, Santarém Novo, Maracanã, Quatipuru e Primavera, além de fortalecer as regiões de Capanema, Peixe-Boi, Augusto Corrêa e Nova Timboteua.