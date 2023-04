Web Série ‘Deu Praia”, do fotógrafo Neto Soares, inicia gravações da segunda temporada

O turismo no Pará vai muito além dos lugares mais conhecidos da capital Belém. A cada novo ano, novas opções e estilos recolocam as atrações paraenses nas rotas turísticas nacionais e internacionais. A Web Série “Deu Praia”, produzida pelo fotógrafo Neto Soares, responsável também pela seção “Gata da Capa”, do jornal Amazônia, surgiu com objetivo de destacar locais ainda pouco conhecidos, com ênfase em espaços para o contato com a natureza e com a gastronomia local.

“Se você está procurando por inspiração para sua próxima viagem, então você precisa ver a série. Na série, eu tento compartilhar os segredos dessas regiões, bem como as belas imagens desses destinos turísticos pouco conhecidos, e trazer para casa do expectador cenas que o farão sentir que realmente está lá”, afirma Neto Soares sobre a primeira temporada, cujos episódios podem ser conferidos no Lib Play, no portal Liberal.com, no link: https://www.oliberal.com/play.

Confira um episódio da primeira temporada de "Deu Praia":

A segunda temporada da série já está em produção, anuncia Neto. “Vamos começar a gravar a segunda temporada, a primeira foi uma grande experiência. Passamos por diversas paisagens, esportes e gastronomia. “Veiculamos em audiovisual as maravilhas de lugares como a Vila dos Pescadores, próxima a Bragança, a praia do Pilão em Pirabas, a Ponta do Espadarte em Salinas e outros destinos incríveis! ”, recorda.

Para o fotógrafo e produtor, que se especializa em retratar o Norte do Brasil, especialmente o Pará, a região amazônica brasileira possui riquezas culturais e baturais únicas. “A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, onde é possível encontrar uma grande variedade de flora e fauna. Na região, é possível conhecer as diferentes culturas, experimentar a gastronomia, participar de esportes aquáticos e trilhas ecológicas. E ainda se banhar em rios com água cristalina”, exalta.

Sobre o Pará, especificamente, Neto Soares demarca a identidade cultural que cada vez mais vem sendo conhecida pelas demais regiões do Brasil e pelo mundo. “O Pará é conhecido pelo seu patrimônio artístico e cultural, com influências indígenas, africanas e portuguesas, refletidas em sua culinária, música e arquitetura. Além disso, a região é rica em belezas naturais, como praias, rios e florestas”, demarca, para quem ainda não conhece as terras paraenses.