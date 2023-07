Castanhal: banho de igarapé é parada obrigatória no verão

Finalmente chegou o verão e os balneários de Castanhal, no nordeste do estado, se tornam quase que parada obrigatória para quem quer descansar, se divertir e principalmente matar o calor com um banho geladíssimo nas águas dos igarapés.

E alguns deles estão bem perto do centro do município, na centenária vila do Apeú, à 65 quilômetros de Belém. E logo no centro da vila o primeiro atrativo do lugar já se destaca, é o rio Apeú. O turista pode parar na margem, apreciar a beleza do local e tomar um banho bem gelado nas águas rasas e calmas do rio, que nessa parte é chamado de igarapé.

Seguindo pela rua Augusto Montenegro, também conhecida como primeira rua, existem balneários fechados e que não cobram para entrar, apenas o consumo de bebidas e comidas, porém um pouco mais badalados com música e apresentações de artistas. Eles são ideias para quem gosta de um pouco mais de agito.

Mas quem quer ter mais tranquilidade pode optar pelos balneários mais afastados, como o Encontro das Águas, distante cerca de três quilômetros do centro do Apeú, na estrada da Cabeceira e também com acesso livre e com música ambiente. O nome do local é devido ao encontro de dois igarapés, um com água super gelada e outro com água morninha. Essa peculiaridade chamou a atenção de uma família de Belém veio a Castanhal para conhecer o lugar.

“Uma maravilha esse local para quem gosta de água geladinha e descanso. Nós viemos de Belém e começamos as férias por Crispim, mas nada se compara com um banho de igarapé, principalmente para quem tem criança porque a praia não oferece tanta tranquilidade para uma criança ficar brincando na água. Eu recomendo”, disse a dona de casa, Patrícia Borges Martins.

Dona Iraíde Borges Martins, mãe da Patrícia também prefere os banhos de igarapé. “Essa é a quarta vez que a gente vem em igarapé, mas aqui está sendo a primeira e será agora o nosso local preferido. Não tem comparação”, disse a aposentada.

David Soares escolheu o local para levar o cachorro. “Aqui como é bem tranquilo a gente pode trazer o nosso cachorro para brincar. E não seria possível leva-lo a um clube ou praia porque iria ficar agitado com tanto barulho e pessoas. E nos igarapés eles conseguem até dar um mergulho bem gostoso”, disse o funcionário público.

Distante cerca de dez quilômetro do centro de Castanhal está a agrovila São Raimundo que também conta com alguns balneários. As águas também são bem geadas e com coloração um pouco mais escuras, mas límpidas. O balneário Zé da Helena é o mais conhecido.

O banho já tradição logo após a partida de futebol que tem todos os domingos de um grupo de amigos que findaram a Associação Galo da Madrugada.

“A gente termina a partida e imediatamente se jogo no igarapé para matar o calor e fazer aquela resenha boa da partida. Não tem coisa melhor”, contou José Alves.

Os pratos oferecidos nos balneários são principalmente o peixe fito e a carne de sol. O peixe frito acompanhado de feijão, arroz, farofa e vinagrete para duas pessoas custa em média 60 reais. (Patrícia Baía/ O Liberal)

Refeições

Os pratos oferecidos nos balneários são principalmente o peixe fito e a carne de sol. O peixe frito acompanhado de feijão, arroz, farofa e vinagrete para duas pessoas custa em média 60 reais. A chapa mista para até quatro pessoas custa a partir de 100 reais.