Para refrescar do calor do verão amazônico, confira roteiro de igarapés

O calor do verão amazônico pede o frescor das águas e dos ventos. Nessa época do ano, que coincide com as férias escolares, se torna um momento de refúgio dos paraenses em busca de um banho frio e relaxante dos igarapés, que se trata de pequeno curso de água típico da região amazônica. Diante disso, a reportagem montou um roteiro que dá possibilidade de encontrar esses locais na capital paraense e também na Região Metropolitana de Belém.

O roteiro começa com uma dica do balneário da Cacimba, que fica no conjunto Satélite I, WE 7, nº 58, bairro do Tapanã. Quem chega ao local geralmente se surpreende, pois a fachada é pequena e as pessoas não imaginam o que tem para além do muro, que é um espaço aberto com igarapés de águas claras.

Existe perfil do Balneário da Cacimba tanto no facebook como também no instagram, onde informa que é aberto todos os dias de 9h às 20h e disponibiliza o número para contato 980681064. A reportagem ligou para o número, mas ninguém atendeu.

O município de Ananindeua também apresenta boas opções. É uma região próxima da capital paraense e bom para quem opta por não enfrentar a estrada nesse período do ano. O Balneário Paraíso da Família fica na Rua Olho d'Água, Maguari, em Ananindeua. No perfil do instagram informa que só não funciona às quartas-feiras. Em dias de funcionamento fica aberto de 9h às 18h. O whatssap é 992638700.

O balneário do Isaac também é outra opção de banho e lazer de Ananindeua. Fica localizado na passagem paulo Assunção, 5636, no bairro do Icuí- Guajará. Para quem quiser obter maiores informações sobre dias e horários de funcionamento, pode se comunicar por meio de whatssap 985117399.

Ainda na região Metropolitana de Belém tem o balneário Paraíso das Pedras, no município de Marituba, que fica na passagem Décima Travessa ou popularmente conhecida como Paralela, bairro do Uriboca. O local possui um parque aquático com piscinas naturais e demais espaços de lazer, uma ótima opção para aproveitar com as crianças. Para mais informações: 992325164.

Outra opção de banho e lazer para as crianças é o balneário Águas Claras, em Benevides. O espaço conta com uma grande estrutura de entretenimento com nove piscinas de água natural, campo de futebol e vôlei. Tem restaurante, lanchonete, salão de jogos e barracas com rede. O perfil do instagram informa que é aberto todos os dias de 8h às 17h. Para mais informações: 991490727.

Ainda em Benevides, tem o balneário Paraíso do Vale, que é um espaço novo e fica localizado na rua São Benedito 181 B, bairro Catunama 2. A inauguração oficial será no mês de julho e vai funcionar de terça a domingo. Por enquanto, está funcionando apenas aos sábado e domingos. Adultos pagam a quantia de R$15,00 e crianças até 7 anos não pagam.

Já para quem estiver no rumo da Alça Viária uma dica é o balneário ecológico Bica, que fica na BR 155, em Guajará- Miri, Acará. Em um espaço de dicas de balneários um internauta deu a seguinte avaliação: "Balneário bem limpo, ambiente amplo e gostoso, água cristalina e natureza muito bonita. O local é muito bom e agradável, excelente para o lazer em família. Infelizmente não aceitam cartão, é tudo pago em dinheiro. Super recomendo vale muito a pena conhecer este paraíso" destaca o internauta. O instagram do espaço disponibiliza o contato wts 993538045 para mais informações.

No rumo da ilha de Mosqueiro, em Santa Bárbara, os banhistas podem desfrutar de ótimas opções. O balneário Monte das Oliveiras fica na rua dos Trabalhadores, comunidade Ana Julia. O espaço também é uma boa pedida para quem quer curtir em família e amigos nesse período de veraneio. As redes sociais do espaço disponibiliza o contato para maiores informações: 985093251.

Também em Santa Bárbara, o balneário Meu Xodó é recomendado para quem quer curtir a natureza de forma tranquila. O comentário de visitantes é de que os funcionários são pacientes e deixam as pessoas à vontade. O balneário fica localizado na rua Unnamed Road, Piracá Miri. O número para contato é 988809733.

E para quem quer pegar uma estrada, a opção de balneário é o Paraíso das Pedras, no município de Igarapé-Açu, nordeste paraense. O espaço de lazer fica localizado na PA- 127, km 6, na Travessa do Parujá. O telefone para contato é 981550921.

Em Santo Antônio do Tauá, o balneário Paraíso Verde possui piscina natural e um cenário verde propício para descansar. O espaço de lazer fica localizado, a 6ª Travessa, no Km-7. Para mais informações é possível ligar para 993577203.