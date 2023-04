Cidade dos Igarapés: estudo da UFPA destaca o potencial hídrico do município de Magalhães Barata

O município de Magalhães Barata, no nordeste paraense, se destaca por suas belezas naturais, principalmente pelos igarapés que o território da cidade possui. O grande volume de nascentes presentes na localidade garantiu ao município o título de "Cidade dos Igarapés" da região nordeste do estado.

O título é resultado de um estudo realizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde foi feito o mapeamento da bacia hidrográfica do rio Cuinarana, que apontou as 158 nascentes perenes, ou seja, que possuem fluxo contínuo, catalogadas dentro do município. Outro fator contribuinte para o reconhecimento da cidade foi o Projeto Amazônia, que teve o intuito de elaborar as bases de mapeamento do uso e cobertura do solo com base nas imagens planet.

“Fomentar um nome que resgate a preservação hídrica é uma forma de resgatar e preservar as nascentes que ainda existem em nossa região, evitando impactos e buscando alternativas de mitigação. Trabalhos como esse abrem caminhos para outros municípios se guiarem e tecerem metodologias do mesmo cunho”, destaca o secretário de Meio Ambiente do município, Silvano Costa.

O projeto teve grande influência na escolha do município como "Cidade dos Igarapés" e reforçou o cenário privilegiado de Magalhães Barata, sendo um dos únicos municípios do nordeste paraense a possuir uma grande quantidade de cabeceiras hídricas, mesmo possuindo um território pequeno, se comparado aos demais municípios que também fazem parte da região.

Além de mapear a bacia hidrográfica do rio Cuinarana e descrever o estado de conservação das nascentes do município de Magalhães Barata, o estudo realizado pela UFPA tem como finalidade subsidiar ações de Educação Ambiental a fim de promover a manutenção e o uso sustentável dos recursos hidrográficos do município.

Cuidado com o meio ambiente

O título de "Cidade dos Igarapés" fomenta o resgate e preservação das nascentes, além de garantir o desenvolvimento do turismo na região (Reprodução/Silvano Costa)

O reconhecimento do município de Magalhães Barata como "Cidade dos Igarapés" da região nordeste do Pará é motivo de orgulho e traz à gestão atual o compromisso com o cuidado e preservação do meio ambiente, em especial a preservação hídrica da cidade, garantindo o desenvolvimento do turismo na região.

“O nome ‘Cidade dos Igarapés’ destaca o município em políticas hídricas, através das suas 158 nascentes catalogadas, uma vez que estamos vivendo a década do oceano, bem como fomentar o turismo no município. Uma vez que temos igarapés em praticamente todas as nossas comunidades, além de termos sete comunidades costeiras. A cidade de Magalhães Barata é abençoada por águas. O nosso nome originário provém do nosso valioso rio: o Rio Cuinarana”, finaliza Silvano Costa.