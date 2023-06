Hemopa Castanhal realiza campanha de verão para abastecer o estoque de julho

Neste sábado, 01, a Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) de Castanhal, na região nordeste do estado, vai abrir ao público para coleta de sangue, das 7h às 17h. É a campanha de verão do hemocentro que irá também acontecer no próximo sábado, 8.

A assistente social do hemocentro de Castanhal, Lorene Mota, explicou que a campanha de verão

“O Hemopa Castanhal estará funcionando neste primeiro sábado de julho para atender aos doadores que nem sempre tem como vir durante a semana. E esta campanha de verão visa sensibilizar e reforçar sobre a importância da doação de sangue. Nesse mês de julho, com as férias escolares, as pessoas viajam e o estoque tende a diminuir”, disse.

O hemocentro de Castanhal tem a responsabilidade da cobertura transfusional de 48 municípios da região nordeste, além das Agências Transfusionais (AT), em Mae do Rio, Tome Açu, Paragominas e hospital Regional do município.

A média mensal de transfusão sanguínea é de 789 bolsas e para manutenção do estoque de sangue, seria necessário uma média de 30 doações por dia.

“Por isso a nossa preocupação quando chega o período das férias. Sabemos que pode ter um aumento da demanda por causa de possíveis acidentes e também é o período que muitos doadores saem de férias. Então antes de viajar, doe sangue”, enfatizou Lorene Mota.

Dados da Fundação do município indicam que, em 2022, a equipe multiprofissional captou mais de 9.233 candidatos para a doação de sangue. Desses, 7.947 efetivaram coleta de sangue, que beneficiaram aproximadamente 30 mil pacientes internados na rede hospitalar da região nordeste paraense.

“Desses 7.947 efetivaram coleta de sangue, 62% eram do gênero masculino, 40% com idade entre 18 a 29 anos, 25% eram doadores de 1° vez e apenas 47% vieram fazer reposição hospitalar em 2023”, explicou a assistente social do Hemopa Castanhal.

Quem pode doar?

Para doar o cidadão precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar em boa condições de saúde e apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho).

Serviço

Hemopa Castanhal

Endereço: rua Quincas Nascimento, 521. Bairro da Saudade I.

Horário: 8h às 17h