Novo prédio da Fundação Hemopa de Castanhal é entregue à população

O município de Castanhal recebe nesta quinta-feira (2) o novo prédio da Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). A solenidade de inauguração está marcada para as 10h da manhã.

O hemocentro de Castanhal tem a responsabilidade da cobertura transfusional de 48 municípios da região, além de duas Agências Transfusionais (AT), em Bragança e Paragominas. A terceira unidade deverá ser entregue em junho deste ano, em Mãe do Rio.

Dados da Fundação do município indicam que, em 2021, a equipe multiprofissional captou mais de 9.350 candidatos para a doação de sangue. Desses, 7.400 efetivaram coleta de sangue, que beneficiaram aproximadamente 29.600 pacientes internados na rede hospitalar do nordeste paraense.

No primeiro quadrimestre de 2022 foram registrados 2.926 voluntários que resultou em 2.551 coletas que atenderam mais de 10.200 pacientes.

Doações efetivadas

Das doações efetivadas ainda prevalece a participação masculina com 61,86%, seguida do sexo feminino com 38,14%. Do total, cerca de 28% são doadores de primeira vez e 48% de doadores de repetição (fidelizados). O segmento jovem, de 16 a 29 anos, tem expressiva atuação na coleta de sangue com pouco mais de 40%.

Serviço

O Hemocentro Regional de Castanhal está aberto de segunda a sexta, das 7h às 13h e fica localizado na rua Quincas Nascimento, nº 521, no bairro Saudade.