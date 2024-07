Lago da Coca-Cola: paraíso de água doce atrai veranistas de outras regiões a Salinópolis

O paraíso de água doce Lago da Coca-Cola, próximo às águas salgadas da praia do Atalaia, em Salinópolis, município no nordeste paraense, oferece uma opção diferente de passeio, com possibilidade de esporte ao ar livre. Por meio de um decreto estadual, a área é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, com cerca de 2.256,58 mil hectares.

O lago recebe esse nome devido à tonalidade escura das suas águas, que atraem turistas de diversos lugares em busca de frescor ou aventura nas tirolesas montadas ao redor. A paisagem encanta o público com águas escuras, rodeadas por dunas de areia branca cobertas de vegetação. O lago se forma com água da chuva e em períodos mais quentes é normal encontrá-lo totalmente seco.

VEJA MAIS

Rayses Borges é natural de São João de Pirabas e funcionária de uma dessas tirolesas. Ela conta que, apesar de estar disponível em outros momentos do ano, a grande procura pelo entretenimento acontece durante o período de férias. A experiência custa R$ 10 e tem limite de até 110kg, com uma pessoa por vez de qualquer idade.

Veranistas elogiam lago

Entre os banhistas, o vendedor de veículos Felipe de Souza frequentou pela primeira vez em 2022 e conta que “não dá para vir só uma vez”, por isso está de volta neste verão, agora com amigos e familiares. Ele é da cidade de Parauapebas e aprovou tanto a experiência que Salinas, em especial o Lago da Coca-Cola, virou destino certo nas férias. “Quando eu venho aqui o meu local preferido é esse, porque a água é melhor, pelo menos melhor do que a do mar”, explica.

Lago da Coca-Cola Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal

Assim como Felipe, o professor Nonato Gomes, de Curionópolis, apesar de cair nos encantos das praias de Salinas, também declara preferência pela água doce. Gomes explica que esta foi sua primeira vez na cidade e no lago, que, segundo ele, possue uma “paisagem maravilhosa”.