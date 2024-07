Família se organizou com um mês de antecedência para aproveitar Salinópolis neste domingo (21)

Neste domingo (21), a praia do Atalaia, no município de Salinópolis, nordeste paraense, registrou a chegada de vários veranistas desde cedo, por volta das 6h. Ansiosos para aproveitar o terceiro fim de semana das férias de julho, com mochilas e equipamentos para deixar a sua estadia mais confortável, algumas pessoas se prepararam meses antes para este momento.

Foi o caso da família Guimarães, que se organizou com um mês de antecedência para aproveitar o Atalaia, trazendo, inclusive, parentes que vivem em outros estados.

Wellington Cardoso, de 39 anos, patriarca da família, foi um dos principais responsáveis pela organização do passeio e conta que tudo começou em um grupo de amigos. A ideia original era aproveitar um dia descontraído de férias com família e amigos. Tudo foi acertado, os valores foram coletados para custear o ônibus. Os veranistas esperam que o dia seja de sol e diversão.

Apesar do momento alegre, eles descrevem um susto inesperado, quando uma das crianças se perdeu do grupo, porém, o menino foi reencontrado rapidamente com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

“Quando nós chegamos o menorzinho se perdeu, mas no fim deu tudo certo e a gente encontrou com. Acionamos o Ccorpo de Bombeiros e eles ajudaram a encontrar ele”, comemorou Wellington.

Paraense retorna ao Estado e curte o Atalaia

A filha dele, Nívea Guimarães, de 27 anos, trabalha em uma empresa de fundição no estado de Santa Catarina, onde vive atualmente. Ela chegou a Belém quando a viagem rumo ao Atalaia já estava organizada. Ela conta que já faz 5 anos que mora fora do Pará, mas, há 10 anos que não vinha a Salinas aproveitar a praia. Segundo ela, a expectativa é de aproveitar ao máximo o domingo em família, matando a saudade dos familiares e do lugar tão marcante na sua memória.

“Faz 5 anos que eu não venho aqui, porque fui para Santa Catarina e a minha mãe tinha comentado que havia um piquenique aqui para a praia, aí eu pedi pra me colocar. Vou aproveitar as férias em grande estilo porque a praia do Atalaia é conhecida não só aqui, mas, em outros estados também”, afirma.

Apesar de famosa, ela conta que a praia é principalmente conhecida pelo movimento dos carros que atolam todos os anos devido a cheia da maré. Ela lembra também que isso é motivo de brincadeiras entre os sulistas que sabem dos casos de carros sendo levados pelas ondas.