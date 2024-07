Com experiências interativas, Pará é tema de exposição durante as Olimpíadas 2024

Além das competições esportivas, os turistas que estarão em Paris para as Olimpíadas 2024 terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Belém, a capital da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que ocorrerá no próximo ano, e o estado do Pará. Isso porque a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), realizarão a exposição “Casa Brasil” que apresentará um pouco do país, por meio de alguns estados, para o público que estiver na capital francesa.

Na exposição, pequenas instalações, batizadas de “cubos”, abrigarão as exposições sobre alguns dos estados brasileiros. Um dos principais será o cubo Pará, que contará com um ambiente decorado com os principais pontos turísticos de Belém, como o Theatro da Paz e o mercado Ver-o-Peso, os visitantes e curiosos de todo o mundo poderão viver experiências imersivas que incluem: sentir a textura das escamas de pirarucu, de sementes e do açaí, de cascas de cupuaçu e de castanha do Pará, e, com óculos de realidade virtual, fazer uma “viagem”, na Floresta Amazônica, na região do Tapajós.

Os visitantes também terão a oportunidade de assistir a um filme, em primeira pessoa, num painel vertical onde conhecerão um pouco das ruas de Belém e um passeio de barco até a Ilha do Combu, onde irão presenciar uma conversa entre o guia local e uma ribeirinha empreendedora de chocolate do projeto Mulheres da Floresta, do Instituto Dea Maiorana. E no fim, os espectadores serão convidados a uma aula de carimbó que acontecerá na área externa da Casa Brasil.

Além dos “cubos”, que também terão outros estados brasileiros, quem passar pela Casa Brasil poderá aproveitar programações esportivas e culturais na Arena Sebrae Embratur, onde diariamente haverá competições de esportes tipicamente brasileiros, como o “golzinho”, o vôlei de praia e o frescobol, além de aulas coletivas seguidas de desafio de danças como axé, samba e forró, entre outros.

A Casa Brasil estará instalada no Parc La Villete, em Paris, e funcionará durante todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h (no horário local). Além das programações interativas, a gastronomia brasileira também estará presente como brigadeiro e pão de queijo, além da tradicional caipirinha.