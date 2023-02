Como tirar cheiro de ovo do cabelo: passo a passo ajuda calouros a espantar o 'pitiú'

O cheiro de ovo no cabelo é uma consequência comum para calouros no Pará. No dia em que saiu o listão da UFPA, é importante saber como deixar o cabelo limpo novamente. Seja por ter utilizado ovos para hidratar os fios ou por ter preparado uma refeição com eles, o cheiro pode impregnar e ser difícil de eliminar. Felizmente, existem alguns truques simples que podem ajudar a acabar com esse problema.

Não importa o comprimento do cabelo, o ovo e o trigo estão presentes nos festejos dos calouros e calouras (Igor Mota / O Liberal)

Para começar, um dos métodos mais eficazes é utilizar o bicarbonato de sódio. Basta misturá-lo com água até formar uma pasta e aplicá-la nos cabelos, deixando agir por cerca de 15 minutos antes de enxaguar com água fria.

Outra opção é utilizar vinagre de maçã. Misture uma xícara de vinagre com duas xícaras de água e aplique nos cabelos, deixando agir por cerca de 30 minutos antes de lavar normalmente.

Além disso, usar uma máscara capilar com ingredientes naturais, como óleo de coco ou aloe vera, pode ajudar a neutralizar o odor e deixar os fios mais macios e hidratados.

Agora, vamos ao passo a passo para tirar o cheiro de ovo do cabelo:

• Lave os cabelos com água fria e um shampoo suave

• Prepare uma mistura de bicarbonato de sódio e água até formar uma pasta.

• Aplique a pasta nos cabelos e deixe agir por cerca de 15 minutos.

• Enxague com água fria.

• Se ainda houver cheiro, prepare uma mistura de vinagre de maçã e água e aplique nos cabelos, deixando agir por cerca de 30 minutos antes de lavar normalmente.

• Utilize uma máscara capilar com ingredientes naturais para hidratar e neutralizar o odor.

• Repita o processo se necessário.

• Com essas dicas simples, você pode eliminar o cheiro de ovo do cabelo e ficar tranquilo(a) para desfilar seus fios por aí. Não deixe que um problema tão simples atrapalhe o seu dia a dia e experimente essas soluções para ter cabelos saudáveis e cheirosos.

