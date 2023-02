Listão UFPA 2023: primeiro colocado do vestibular da UFPA é do curso de Engenharia Mecânica

O belenense Felipe Gandra Moreira, de 18 anos, é o primeiro lugar geral da lista de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (PS 2023 UFPA), cujo listão foi publicado na manhã desta sexta-feira, 17. Entre os dez primeiros colocados no vestibular, Felipe se destaca não apenas por ter sido o primeiro, mas também pelo curso escolhido, Engenharia Mecânica. A maioria dos demais passou em Medicina.

"Quando eu era mais novo, eu pensava em fazer Medicina. Mas acho também que tinha um pouco de pressão social para escolher esse curso. Conforme eu fui estudando, fui percebendo que gostava muito de exatas e aí escolhi Engenharia", ele conta.

Ao lado da família, Felipe decidiu começar as comemorações pela aprovação às portas da UFPA, no portão 1 da Universidade. Ele diz que é impossível descrever a alegria, sobretudo porque é a primeira vez que ele tenta o vestibular. "Esse é o meu primeiro ano valendo. Desde o 9º ano, eu fazia o vestibular como treineiro", conta.

Felipe também foi aprovado em outros vestibulares este ano: em Medicina, no Cesupa; em Engenharia Mecânica na Unicap; em Engenharia Mecatrônica e em Engenharia Aeronáutica na USP. Ele ainda não decidiu em qual universidade vai cursar.