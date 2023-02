Listão do vestibular: veja quando saem os resultados das universidades públicas do Pará

A divulgação do listão dos aprovados nas universidades públicas no Pará é um momento muito aguardado entre os vestibulandos paraenses. Confira as datas previstas para divulgação dos resultados da UFPA, Uepa, IFPA, Ufra, Unifesspa e Ufopa.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) ainda não informou o dia e horário que divulgará os aprovados no Processo Seletivo 2023 (PS 2023). O período para divulgação do resultado seria de 15 dias a partir do dia 9 de fevereiro, quando a universidade emitiu uma nota explicando acerca do processamento de dados dos candidatos após a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Na terça-feira (14), a UFPA disponibilizou a relação que descreve a demanda de candidatos por vaga. Psicologia, Fisioterapia e Medicina estão entre os dez cursos mais concorridos. Já na última quarta-feira (15), a instituição divulgou uma série de recomendações para o processo de habilitação de matrícula, voltada aos futuros candidatos classificados. Entre as recomendações estão os documentos que devem ser apresentados para efetivar o vínculo com a universidade.

Com as últimas atualizações relacionadas ao processo seletivo, nesta quinta-feira (16) internautas especularam que o listão sairia no turno da tarde. Entretanto, o resultado ainda não foi divulgado. Oficialmente, a assessoria da universidade informou que ainda não há definição sobre a divulgação.

Para este ano, são ofertadas 7.380 vagas, sendo 3.594 de ampla concorrência, 3.594 do Sistema de Cotas e 192 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 192 cursos, nos 12 campi da UFPA.

Uepa

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) anunciou na manhã da última terça-feira (14) que o listão do Processo Seletivo (Prosel) 2023 será divulgado no próximo sábado (18), às 10h. No total, 52.987 inscritos concorrem a uma das 3.768 vagas, distribuídas em 31 cursos de graduação ofertados em Belém e no interior do estado.

Ufra

Já a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) terá duas formas de ingresso: o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Processo Seletivo próprio. Serão 1.120 vagas na edição 2023 ofertadas pelo Sisu. O resultado da chamada regular desta modalidade está previsto para o dia 28 de fevereiro. As vagas estão distribuídas em 42 cursos, nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

O Prosel da Ufra abrirá as inscrições somente após o Sisu, com previsão de divulgação do edital para segunda quinzena de março. Os candidatos poderão escolher entre as notas do Enem 2021 ou 2022. Após as inscrições, serão extraídas as notas dos candidatos da base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), conforme a edição escolhida. Depois, será realizada a classificação dos candidatos conforme a modalidade de inscrição e o número de vagas disponíveis.

IFPA

O Processo Seletivo para os cursos de Graduação do Instituto Federal do Pará (IFPA) é realizado com as notas do Enem 2020, 2021 ou 2022. Cada candidato escolhe qual nota deseja usar. Por conta disso, o IFPA informou, no dia 14 de fevereiro, que ainda está trabalhando no cronograma. A data prevista para a divulgação do resultado é dia 20 de março.

Unifesspa

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), detalhou à reportagem, em nota enviada no dia 24 de janeiro, que a principal forma de seleção é o Sisu. É utilizada a nota do Enem como base. Seguindo o cronograma do Ministério da Educação (MEC), os resultados com o listão do Sisu/Unifesspa saem no dia 28 de fevereiro.

A seleção da Unifesspa oferta 1.370 vagas, em 40 cursos de graduação, em cinco municípios do sul e sudeste do Pará (Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara).

Ufopa

Já a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), esclareceu que não está com processo seletivo de ingresso aberto. O resultado do último processo seletivo realizado pela Ufopa foi publicado no dia 20 de janeiro. Foram 140 aprovados no Processo Seletivo Especial 2023 II (Prosel ESP Ufopa 2023 II) nos cursos de Administração em Oriximiná, e Direito em Almeirim e Novo Progresso.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)