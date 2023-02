Enem 2022: Após resultado, estudantes vivem expectativa para o listão do vestibular

A antecipação da divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) deixou milhares de estudantes. Nesta quinta-feira (9), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publicou no site oficial o resultado do desempenho dos participantes na prova. No Pará, 202.629 candidatos se inscreveram para o Enem 2022 nos dois modelos de prova — impressa e digital. Em nota enviada hoje à Redação Integrada de O Liberal, o Inep detalhou que, em parceria com o Ministério da Educação, vai divulgar posteriormente o balanço final com números da aplicação e as médias de desempenho de cada área do conhecimento.

Depois de esperar alguns meses para saber as notas no Enem 2022, os estudantes finalmente já podem sonhar em encontrar o nome no tão esperado listão. Apesar da apreensão natural pela aplicação das provas do vestibular, alguns dos candidatos estão mais confiantes de que podem garantir uma vaga no curso que almejam. Um desses casos é o da estudante Maria Eduarda Medeiros,18 anos, de Belém, aluna do Colégio Marista, que vislumbra com uma vaga no curso de Medicina, após um bom desempenho no exame. A jovem está dividida entre duas instituições: a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

"Tirei 960 na redação. Foi um resultado muito aguardado por mim e pela minha família, porque durante o ensino médio vivenciei dois anos de pandemia que afetaram muito meus estudos. Então, receber essa nota na redação e ter um bom desempenho nas outras matérias foi muito gratificante. Durante o convênio tive que conciliar a rotina da escola com os cursinhos e o estudo em casa, então foi bem desgastante, mas, valeu a pena", conta Maria Eduarda.

"Sempre busquei separar um momento para o lazer também. Acho importante ter esse equilíbrio. Acredito que, para ter um bom desempenho não é necessário somente os estudos, mas também uma base sólida como tive no colégio e o apoio da família. Durante o período dos processos seletivos, o fator psicológico conta muito. Então, tirar um momento pra cuidar de si é fundamental", complementa a estudante.

Já Nikolle Jamille, de 17 anos, conta que ficou muito satisfeita ao ver a nota geral e a da redação no site do INEP. Mesmo estudando em casa, ela se dedicou muito para o exame. “Fiquei muito feliz. Eu estudei sozinha e fiz apenas um cursinho de redação. Fui surpreendida com a nota geral e com a da redação também, tirei 940. Apesar de já ter feito o enem como treineira duas vezes, dessa vez foi diferente. Eu me senti mais preparada porque estudei bastante. Também estudei as questões antigas do Enem, então já esperava por esse resultado”, explica Nikolle Jamille.

A estudante está entre os mais de 134 mil candidatos paraenses que participaram dos dois dias de provas e aguardavam pela divulgação da nota do Enem 2022. Agora, os candidatos se preparam para saber se irão conseguir uma vaga nas Universidades de escolha. “Meus amigos e eu ficamos muito felizes com a nota. Nós sempre nos encorajamos e incentivamos muito. Vamos ter que aguardar para saber sobre o listão”, diz Nikolle.

Dos mais de 200 mil inscritos no Pará, 202.178 escolheram a impressa. No entanto, 142.852 (70,7%) participaram do primeiro dia do exame, mas somente 134.153 (66,4%) participaram do segundo. Já no modelo do Enem Digital, o Estado teve 451 inscritos. Desses, 251 (55,7%) fizeram a primeira prova e 238 (52,8) estiveram presentes no segundo dia do exame.

Conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não estão contabilizados neste total o número de reaplicação nem o Enem PPL (Pessoas Privadas de Liberdade).

Quantas pessoas tiraram nota mil no Enem 2023?

Até o momento, não foi divulgada a lista com o número de candidatos que tiraram mil na redação do Enem 2022. No entanto, de acordo com um levantamento do Portal Nacional da Educação, dois estudantes do Nordeste possuem as únicas notas mil do país, eles são dos Estados de Alagoas e Pernambuco.

Quando sai o resultado do Enem 2022 para treineiro?

Quem realizou o Enem 2022 como treineiro só poderá ter acesso a nota no mês de abril. Essa medida é tomada para evitar a sobrecarga das plataformas do INEP.

(Com a colaboração de Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)