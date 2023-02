Veja o período para realizar a matrícula do Sisu 2023

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 estarão abertas no período de 16 a 24 de fevereiro, por meio do site do Ministério da Educação. O sistema usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para classificação dos candidatos para ingresso nas universidades públicas brasileiras. A previsão é que o resultado da seleção seja divulgado no dia 28 de fevereiro.

Ao todo, o Sisu oferecerá 226 mil vagas em 128 universidades e institutos. No Pará, são 2.490 vagas em duas universidades: a Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). As vagas são para diferentes opções de graduação nos municípios de Belém, Capanema, Capitão Poço, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Tomé-Açu e Xinguara.

A consulta de vagas nos cursos por universidade e cidade já pode ser realizada também pelo site do MEC.

Conforme o edital do Sisu, os critérios para classificação dos candidatos são as maiores notas nas áreas de conhecimento do Enem.

Matrícula Sisu 2023

Após a divulgação do resultado da seleção, o candidato aprovado na chamada regular terá de 02 a 08 de março para efetivar sua matrícula na instituição em que foi aprovado, portando a documentação necessária.

Cronograma Sisu

Inscrições: 16 a 24/02/2023;

Resultado da chamada regular: 28/02/2023;

Matrícula da chamada regular: 02 a 08/03/2023;

Lançamento das vagas ocupadas na chamada regular: 02/03 a 10/03;

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 28/02 a 08/03;

Disponibilização da lista de espera no sistema do Sisu Gestão: 09/03;

Convocação dos candidatos da lista de espera: a partir de 13/03;

Lançamento das vagas ocupadas na lista de espera: 13/03 a 28/04/2023.