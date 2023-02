Resultado do Enem 2022 é divulgado; veja como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na noite de quarta-feira (8), as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2022. Para conferir o resultado, o estudante deve acessar a Página do Participante e fazer login com CPF e senha cadastrada no sistema. É possível que a plataforma apresente lentidação para carregar devido ao alto número de acessos.

A divulgação do resultado do Enem foi antecipada para quinta-feira (9), conforme anunciou o Ministério da Educação. Porém, já na noite de quarta-feira (8), o resultado já estava no site. A previsão inicial era que as notas fossem divulgadas só na próxima segunda-feira (13).

Aproximadamente 2,5 milhões de estudantes do Brasil todo fizeram o Enem 2022, que ocorreu nos dias 13 e 20 de novembro do ano passado, em mais de 1,7 mil municípios.

Na próxima quinta-feira (16), começa o período de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023, que fica aberto até o dia 24 de fevereiro. O resultado do Sisu 2023 será divulgado no dia 28 de fevereiro.

Os resultados individuais também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que possuem convênio com o Inep.