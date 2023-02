Listão da UFPA: resultado deve sair em 15 dias

O listão com o resultado do Processo Seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará (UFPA) será divulgado em até 15 dias, conforme anunciou a instituição na tarde desta quinta-feira (9). O anúncio veio após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberar o sistema de acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) para as instituições de ensino, ainda nesta quinta-feira.

Com isso, a UFPA, por meio do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS), começou a realizar o download das notas para iniciar o cruzamento do banco de notas com o banco de inscrições pré-homologadas no PS 2022. A partir desse cruzamento, será divulgada a homologação preliminar das inscrições e iniciado o prazo (três dias úteis) para recursos, conforme previsto no edital do concurso. Concluído esse prazo, o listão final será processado.

Notas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, na noite da última quarta-feira (8), as notas do Enem do ano de 2022. Para conferir o resultado, o estudante deve acessar a Página do Participante e fazer login com CPF e senha cadastrada no sistema. É possível que a plataforma apresente lentidão para carregar devido ao alto número de acessos.

Ainda sobre as notas, o Inep informou à reportagem que o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto divulgarão posteriormente o balanço final com números da aplicação e as médias de desempenho de cada área do conhecimento.