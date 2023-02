UFPA divulga demanda do PS 2023; Psicologia e Fisioterapia são os cursos mais concorridos

Psicologia, Fisioterapia e Medicina estão entre os dez cursos mais concorridos no Processo Seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os cursos são referentes ao campus da universidade em Belém. A relação que descreve a demanda de candidatos por vaga foi divulgada nesta terça-feira (14), por meio do Centro de Processos Seletivos (CEPS). A listagem com a oferta em cada curso pode ser acessada na página do CEPS.

[twitter=1625599260946210826]

No panorama geral dos cursos com as maiores demandas no PS 2023 estão: Psicologia (Bac/Ext/Matutino/Entrada 1/Belém), com 140.73 candidatos por vaga; Fisioterapia (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Belém), 118.6 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Belém), 99.73 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 2/Belém), 96.97 por vaga; Enfermagem (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Belém), 96.71 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 2/Altamira), 87.47 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Altamira), 85.93 por vaga; Psicologia (Bac/Ext/Vespertino/Entrada 1/Belém), 79.73 por vaga; Educação Física (Lic/Ext/Matutino/Entrada 2/Belém), 79.13 por vaga; e Direito (Bac/Ext/Matutino/Entrada 1/Belém) com 77.1 por vaga.

A demanda divulgada considera as inscrições preliminarmente homologadas, divulgadas na última sexta-feira (10). Os dados ainda podem sofrer alterações, conforme o resultado dos recursos às homologações de candidatos concorrentes ao PS 2023.

VEJA MAIS

Oferta

O PS UFPA 2023 é o maior vestibular da universidade, com oferta de 7.380 vagas, sendo 3.594 de ampla concorrência, 3.594 do Sistema de Cotas e 192 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 192 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA. Em resultado preliminar da homologação das inscrições, 64.644 candidatas foram homologadas e estão aptas a concorrer às vagas.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias coordenador de Atualidades)