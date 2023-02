Vestibular UFPA: mais de 64 mil inscrições são homologadas e estão aptas para uma vaga

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta sexta-feira (10), que mais de 64 mil inscrições estão aptas a concorrer às 7.380 vagas ofertadas no processo seletivo da Instituição. Esse número foi disponibilizado após o cruzamento das notas do Exame Nacional do Ensino (Enem) 2022, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na tarde de quarta-feira (8). Ao todo, foram 64.644 inscrições foram homologadas pela UFPA.

Candidatos não homologados poderão apresentar recurso somente a partir, de 00h01, da próxima segunda-feira (13) até a quarta-feira (15). Os recursos deverão ser registrados via área de inscrição do candidato. Após o pedido, a UFPA vai liberar o resultado final de homologados e processará a relação dos concorrentes classificados. Somente depois disso que a data da publicação do listão do PS 2023 será revelada.

A homologação se baseia na conferência dos candidatos no PS 2023, que apresentaram dados na base de notas do Enem 2022.

Sobre o processo

O PS UFPA 2023 é o maior vestibular da universidade, com oferta de 7.380 vagas, sendo 3.594 de ampla concorrência, 3.594 do Sistema de Cotas e 192 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 192 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA.

Saiba como conferir a nota do Enem 2022

Para conferir o resultado, o estudante deve acessar a Página do Participante e fazer login com CPF e senha cadastrada no sistema.