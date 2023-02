Listão da Uepa 2023: veja os 10 primeiros colocados no vestibular da Universidade do Estado do Pará

A Universidade Estadual do Pará (Uepa) anunciou, às 10h deste sábado (18), o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023), juntamente dos 10 primeiros colocados no vestibular. Todos são do curso de Medicina. Os nomes foram divulgados durante entrevista coletiva à imprensa. 52 mil inscritos concorreram a vagas em 31 cursos de graduação, ofertados na capital e no interior. No total, foram 3.678 vagas preenchidas. Confira:

1º lugar: Felipe Gandra Moreira (Medicina/Belém)

2º lugar: Ana Sarah de Sousa (Medicina/Belém)

3º lugar: Kaike Eduardo da Silva Lobo (Medicina/Belém)

4º lugar: Gabriel Alencar Ecker (Medicina/Belém)

5º lugar: Matheus Lopes Bitar Mesquita (Medicina/Belém)

6º lugar: Vitor Mickael Serrão Garcia (Medicina/Belém)

7º lugar: Rodrigo Ormanes Massoud (Medicina/Belém)

8º lugar: Rodrigo Akira Azevedo Kurosawa (Medicina/Belém)

9º lugar: Pedro Gustavo Paixão Gesteira Alves Rodrigues (Medicina/Belém)

10º lugar: Denilson Oliveira Junior (Medicina/Marabá)

VEJA MAIS: