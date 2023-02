Listão da Uepa 2023: estudante de 17 anos é o 1º lugar em Medicina por meio das cotas étnicas

A estudante Isabel Viana, de 17 anos, foi classificada no 1º lugar de Medicina, da Universidade Estadual do Pará (Uepa), nas cotas étnicas. Esta é a primeira vez que a jovem tenta ingressar na faculdade, logo após sair do ensino médio. A estudante comemorou a vitória ao lado de seu pai, Afonso Viana, e da mãe, Alciene Viana, à frente da Universidade.

Isabel sonhava com o curso há muito tempo e conta que o apoio das pessoas do seu ciclo familiar e de amigos foi essencial para conseguir focar e se preparar.

"Eu me sinto extremamente feliz e grata. São muitos sentimentos. Foi uma construção desde a educação básica, que, no terceiro ano, se intensificou. Todo o apoio dos meus, o equilíbrio em não deixar de falar com os meus amigos e estudar no resto do tempo. Era o curso que eu queria", disse a estudante, emocionada.

Para o pai Afonso, a jovem colhe o resultado de muito estudo ao longo dos anos. Segundo ele, a felicidade é grande e o apoio dele, e de Alciene, são essenciais neste momento de vitória.

“É uma alegria muito grande esse lugar aqui. Ela é merecedora. Desde criança ela se dedicou e agora vieram os frutos do trabalho, do esforço dela. Foi a primeira vez que ela tentou [ingressar na faculdade]", celebrou o pai.