Círio 2023: começa a missa de abertura do 231º Círio de Nazaré presidida por Dom Alberto Taveira

Inicia às 6h deste domingo a missa de abertura da procissão do 231° Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração, chamada "Santa Missa Matutina", marca o começo do percurso de quase três quilômetros até a Basílica Santuário. Desde a aguardada, milhares de devotos já esperavam com expectativas em frente à igreja. A celebração é presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

VEJA MAIS

Enilde Silva

Uma das devotas que fez questão de chegar cedo ao local da missa foi Enilde Silva. Ela relata que é a primeira vez que consegue chegar tão perto da santa. “Eu cheguei aqui às zero horas de hoje. Vim cedo para ver a santa de perto e sentir essa emoção. Eu tinha muita vontade de chegar até aqui na frente da Sé e nunca dava, eu sempre ficava pelo meio do caminho. Então vim meia-noite para estar aqui neste lugar”, conta.

Durante a celebração, Taveira começa a reflexão aconselhando quem estiver perto e longe a se aproximar de Nossa Senhora de Nazaré, ícone Mariano da igreja.

Confira a fala completa do arcebispo:

“Já tive muitas graças e oportunidades de ficar olhando para essa imagem e, dessa vez, chamou atenção de forma especial o fato de Nossa Senhora ter o menino dos braços e o menino ter o mundo em suas mãos. Há bastante tempo ele tem o mundo em suas mãos, qual o mundo que estamos vivendo? Em torno de você, sua vida, família, trabalho, vizinhança, certamente você encontrará muitas situações de conflitos e dificuldades, problemas e falta de esperança. Não é difícil encontrar pessoas que não enxergam perspectivas para vida pessoal e para o mundo.

Estamos reunidos porque temos certeza pela fé que professamos. Nós dizemos que Deus é todo-poderoso e dizemos Crer. Somos chamados a ouvir a palavra de Deus que nos é dita, palavra da salvação, dizemos graças a Deus e glória ao Senhor. Meu desafio nessas manhã é que cada pessoa tome consciência a proclamar com toda força da sua vida: 'o senhor tem o mundo em suas mãos, ele é o alfa, o ômega, a primeira e última letra, o princípio e o fim, o mundo tem sentido porque ele é amado por Deus’”, disse o arcebispo.