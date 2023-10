Círio 2023: Grande Romaria e abertura do Círio Musical; confira a programação deste domingo (8)

O dia mais esperado do Círio de Nazaré chegou. A partir das 6h deste domingo (8), o arcebispo dom Alberto Taveira Corrêa começará a celebração de missa na Catedral Metropolitana de Belém. O trajeto dessa procissão que é considerada a maior do mundo, tem um público estimado de mais de 2 milhões pelas ruas da capital paraense.

Percurso do Círio

O trajeto começará pela rua Padre Champagnat e seguirá na avenida Portugal, Boulevard Castilho França, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré, até a chegada na Praça Santuário, em frente à Basílica Santuário de Nazaré. Serão 3,6 quilômetros de caminhada em um percurso estimado de 6h.

A chegada em frente à Basílica Santuário terá uma emoção a mais para os devotos: em 2023, completam-se 100 anos do Título Basilical desse espaço.

A missa da chegada do Círio, às 12h de domingo, será celebrada pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro. Ainda neste domingo, às 18h, na Basílica Santuário, será celebrada a Missa de Abertura da Quinzena do Círio. A cerimônia será presidida por dom Giambattista Diquattro, núncio apostólico no Brasil. A partir das 20 horas, na Praça Santuário, começará a programação do Círio Musical 2023, com apresentação de Frei Gilson.

Tema do Círio

Este ano, o Círio tem como tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”. Ele enfoca, entre outros significados, o fato de que Nossa Senhora é sempre uma referência para os cidadãos com seus desafios no mundo, isso porque Maria assumiu a missão de receber Jesus Cristo como enviado por Deus para mostrar à sociedade o caminho de elevação do ser. Ela e o marido José criaram Jesus, e Maria sempre esteve a serviço do filho amado, inclusive, na Cruz.

Por isso, ao longo do Círio, tanto nas ruas, como nos lares e repartições, públicas, empresas e entre profissionais em geral, são prestadas homenagens à Mãe de Jesus, além do pagamento de promessas pelos devotos. Após este domingo, a programação da quadra nazarena prosseguirá com atrações variadas ao público.

Confira os eventos do Círio neste domingo (8):

CÍRIO DE NAZARÉ

Local: Catedral de Belém

Missa: 6h

Saída: 7h

Percurso: Catedral de Belém / Rua Padre Champagnat / Av. Portugal / Castilho França / Av. Presidente Vargas / Av. Nazaré

Distância: 3,6 km

Tempo: 6 horas

Público: 2.000.000 pessoas

MISSA DO CÍRIO

Local: Catedral de Belém

Hora: 6h

Celebrante: arcebispo, dom Alberto Taveira Corrêa

MISSA DA CHEGADA DO CÍRIO

Local: Praça Santuário de Nazaré

Hora: 12h

Celebrante: bispo auxiliar, dom Antônio de Assis Ribeiro

MISSA NA BASÍLICA SANTUÁRIO

Horário: 18h

Celebrante: núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro



ABERTURA DO CÍRIO MUSICAL

Local: Concha Acústica da Praça Santuário

Horário: 20h

Atração: Frei Gilson