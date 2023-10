Círio 2023: tumulto é registrado durante atrelamento, em meio à procissão

Um tumulto em meio aos devotos foi registrado durante a passagem da procissão pela avenida Boulevard Castilhos França, próximo a Estação das Docas, neste domingo de Círio (8). Conforme imagens da situação, tudo teria ocorrido durante o atrelamento, por volta das 8h.

Todos os anos, o momento do atrelamento é um dos mais complicados para os Guardas da Santa e demais voluntários que ficam responsáveis pela estrutura. Devido às milhares de pessoas estarem muito próximas uma das outras, o atrelamento deve ser feito rapidamente, para não afetar a fluidez do percurso com a berlinda de Nossa Senhora de Nazaré.