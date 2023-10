Círio 2023: bailarina percorre a procissão de Nazaré dançando como forma de agradecimento

Em mais um ano acompanhando a procissão do Círio, desta vez, a bailarina Giovana Nogueira agradece a uma graça alcançada e percorre o caminho de 3,6 km dançando balé. Desde a saída da Catedral de Belém, Giovana realiza movimentos do estilo de dança e dedica à Nossa Senhora, que a abençoou com uma vaga em uma renomada escola de dança em São Paulo.

No ano passado, Giovana pediu que Nossa Senhora de Nazaré iluminasse seu caminho no mundo da dança. Hoje, morando em São Paulo e com o pedido realizado, ela paga a promessa ao lado do namorado e também pede que, agora, consiga entrar em uma companhia.

"Ela já participa de uma escola grande lá e agora quer entrar em uma companhia para trabalhar efetivamente com isso", explica o namorado Leonardo César.

Leonardo César se diz orgulhoso da trajetória e esforço da bailarina. "É incrível. É uma prova de fé fazer isso com ela. Eu venho apoiar e acompanhar", conta.

História de Giovana emociona Carlinhos de Jesus

No meio da multidão, o coreógrafo Carlinhos de Jesus acompanha a procissão do Círio pelo terceiro ano e se mostra emocionado ao ver uma colega de profissão conseguir seu objetivo.

"É emocionante. É a graça, o objetivo das pessoas, aquilo que elas mais almejam na vida e, quando conseguem, é um motivo de agradecimento. É reconhecer toda essa graça alcançada. Eu fico muito feliz. Eu também já fiz um pedido e ano que vem, com fé em Deus, eu estarei aqui novamente, porque a 'Nazinha' vai me abençoar com essa graça", comenta.