Círio 2023: avenida Nazaré tem corredor de promessas durante a Grande Romaria

Os arredores da Basílica de Nazaré, na avenida que leva o mesmo nome da santa, se transformou em um corredor de promessas neste domingo de Círio. De joelhos, caminhando ou com objetos na cabeça, muitas são as formas observadas para agradecer por um milagre ou até mesmo agradecer por uma promessa.

Um desses casos é de Francisca Souza, que pede pela recuperação do filho dela, que está com pneumonia. "É pela intercessão da saúde do meu filho. Ele tá com pneumonia. Ele tem dois anos. Tô vindo da Presidente Vargas desde às 3h30", relata ela, emocionada.