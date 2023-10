Círio 2023: qual é a história de Nossa Senhora de Nazaré? Confira porque a Santa recebe homenagens

Ocorrido no segundo domingo de outubro em Belém, capital do Pará, desde 1973, o Círio de Nazaré é uma das maiores celebrações religiosas do mundo, reunindo cerca de dois milhões de pessoas que prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré todos os anos.

As procissões foram definidas para este mês após um alinhamento entre autoridades religiosas, que decidiram firmar uma data em específico para os fiéis poderem manifestar a fé e a devoção pela imagem. Mas, afinal, quem é a Nossa Senhora de Nazaré? Entenda.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré iniciou após uma famosa aparição e milagres. Segundo os organizadores do evento, a história do Círio começa em 1700 com o achado da imagem pelo Caboclo Plácido, às margens do riacho localizado próximo de onde está localizada a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

Um dos milagres mais conhecidos teria sido a graça alcançada pelo português dom Fuas Roupinho, onde o cavalo no qual galopava saiu em disparada em direção a um abismo. Ao perceber que morreria, o fidalgo pediu a proteção de Nossa Senhora e o cavalo conseguiu parar.

Qual é a história de Nossa Senhora de Nazaré?

O nome Nossa Senhora de Nazaré é um dos inúmeros títulos dados a Maria, mãe de Jesus, figura histórica da Bíblia.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré simboliza a mãe carregando menino jesus no colo, mostrando que um dos papéis mais importantes de Maria foi de criar e educar Jesus.

Segundo a Bíblia, Maria de Nazaré é uma das figuras que mais prestou respeito e devoção ao filho de Deus, merecendo, assim, o título de Santa.

Qual é o significado do Círio de Nazaré?

A festa católica em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré ocorre todo mês de outubro e dura 15 dias, no período denominado quadra nazarena, com inúmeras atividades festivas pelo estado do Pará.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão