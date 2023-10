Círio 2023: fraternidade presta apoio para os promesseiros se fortalecerem

A fraternidade O Caminho, comunidade religiosa da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro da Campina, presta apoio aos promesseiros desde as 3h de domingo (8). O grupo ajuda os fiéis durante a grande procissão do Círio de Nazaré, principalmente aqueles que estão pagando promessas.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

"A gente veio, com a nossa comunidade, ajudar os outros irmãos-comunidade, que estão pagando uma promessa. Com essa ajuda, a gente se faz irmão nesse momento que é tão importante para todos nós, paraenses", conta Emanuelle Vitória, uma das integrantes da fraternidade.

VEJA MAIS:

Emanuelle conta que a comunidade católica está, desde o sábado (7), acompanhando os promesseiros durante a procissão noturna: "A gente veio ontem para acompanhar a Trasladação, naquele sufoco, mas a gente não pode deixar de está aqui com eles".

"A ajuda aos promesseiros é realizada no momento em que somos solicitados por eles. A maioria deles ficam só durante o percurso e pagam pelas suas promessas sozinhos. A gente não possui um suporte físico, mas damos todo o auxílio necessário a eles, seja com a água, papelões, ataduras ou tudo aquilo que eles precisam para se fortalecerem nessa missão", explica Emanuelle.